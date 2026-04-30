Η Κύπρος συνεχίζει να πέφτει στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου

Tης Esra Aygin

H Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί αυτό το εξάμηνο την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχώρησε κατά τρεις ακόμη θέσεις το 2026 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, εν μέσω ανησυχιών για νομικές και διοικητικές προσπάθειες του κράτους να περιορίσει την δημοσιογραφική ελευθερία.

Σύμφωνα με τον Δείκτη που δημοσίευσε σήμερα η διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF), η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στην 80ή θέση μεταξύ 180 χωρών. Όπως και το 2025, η Κύπρος είναι η δεύτερη από το τέλος στην κατάταξη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, μετά την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην 86η θέση του Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου.

Φέτος, η Κύπρος σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη πτώση στην πολιτική βαθμολογία στην περιοχή Ευρώπη-Βαλκάνια, η οποία περιλαμβάνει 40 χώρες – η πολιτική βαθμολογία είναι ένας από τους πέντε δείκτες που χρησιμοποιεί η RSF για την αξιολόγηση της κατάστασης της ελευθερίας του τύπου. Αυτή ειδικά η βαθμολογία, μεταξύ άλλων, αντικατοπτρίζει το βαθμό υποστήριξης της αυτονομίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, καθώς και τον ρόλο του τύπου στην άσκηση ελέγχου της εξουσίας προς το δημόσιο συμφέρον.

Η Κύπρος έχει επίσης τη χειρότερη βαθμολογία στον τομέα της νομικής προστασίας στην Ευρώπη, η οποία αντανακλά εν μέρει τον βαθμό στον οποίο οι δημοσιογράφοι είναι ελεύθεροι να εργάζονται χωρίς λογοκρισία ή δικαστικές κυρώσεις, καθώς και τη δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να προστατεύουν τις πηγές τους.

Οι άλλοι τρεις δείκτες που χρησιμοποιεί η RSF για την αξιολόγηση της ελευθερίας του τύπου είναι οι οικονομικοί, οι κοινωνικοπολιτισμικοί και οι δείκτες ασφάλειας.

Η Κύπρος έχει πλέον συνολική βαθμολογία 56,9 σε κλίμακα από 0 έως 100. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 54.

«Η Κύπρος συνεχίζει την πτωτική πορεία που ξεκίνησε το 2022 και επιταχύνθηκε το 2024», δήλωσε στο CIReN ο Pavol Szalai, διευθυντής του γραφείου της RSF στην Πράγα. Κατατάχθηκε 26η στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου το 2021, 65η το 2022, ενώ πέρυσι υποχώρησε κατά 12 θέσεις και βρέθηκε στην 77η θέση.

Μεταξύ των παραγόντων που προκαλούν ανησυχία συγκαταλέγονται οι προσπάθειες δημιουργίας νομικών εμποδίων που αποδυναμώνουν την ελευθερία του τύπου στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Szalai. Όπως κατέγραψε το CIReN, η κυβέρνηση συνέταξε πέρυσι νέο νομοσχέδιο που θα παρέχει την εξουσία στον εισαγγελέα ή στον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι διορίζονται από τον Πρόεδρο, να άρουν το δικαίωμα εμπιστευτικότητας των δημοσιογράφων όσον αφορά τις πηγές τους.

«Η εμπιστευτικότητα των δημοσιογραφικών πηγών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας του τύπου», δήλωσε ο Szalai. «Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο.»

Μια άλλη νομική πρωτοβουλία που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία είναι ένα νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων».

Ο Szalai έθεσε επίσης το ζήτημα της «αυξανόμενης τάσης κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων να αποφεύγουν τις ερωτήσεις του τύπου» και της «διαμάχης σχετικά με την διαπίστευση των δημοσιογράφων για εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ».

Η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας απαιτεί από τους Κύπριους δημοσιογράφους να προσκομίζουν δημοσιογραφικές ταυτότητες που εκδίδονται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (PIO) της Δημοκρατίας, ενώ αρνείται να δεχτεί δημοσιογραφικές ταυτότητες που εκδίδονται από την Ένωση Συντακτών Κύπρου.

Αυτές οι εξελίξεις «υπονομεύουν σαφώς το δικαίωμα των δημοσιογράφων στην πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες», δήλωσε ο Szalai.

Ο Szalai επέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι καταγγελίες για διαφθορά που διατύπωσε ο ερευνητικός δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια δεν διερεύνησε τις καταγγελίες για κρατική παρακολούθηση και παραβίαση των συσκευών και των ηλεκτρονικών αρχείων του Δρουσιώτη.

«Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω την υποστήριξή μου [στον Δρουσιώτη]», δήλωσε ο Szalai. «Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει στην πραγματικότητα να εξεταστούν στο γενικό πλαίσιο της ελευθερίας του τύπου στην Κύπρο. Πρόκειται για μια πολύ μικρή αγορά με μεγάλη συγκέντρωση ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης. Η χρηματοδότηση και η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης δεν είναι διαφανείς. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν διαθέτει εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Συνολικά, πρόκειται για ένα περιβάλλον που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη δημοσιογραφία», πρόσθεσε.

Στο επικαιροποιημένο προφίλ της για την Κύπρο, η RSF επανέλαβε τις ανησυχίες των προηγούμενων ετών, όπως η επιρροή της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και της Εκκλησίας στα μέσα ενημέρωσης, η άμεση παρέμβαση στις συντακτικές αποφάσεις, η αυξανόμενη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία τους.

Το CIReN έχει δημοσιεύσει στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στην Κύπρο, με το πρόσφατα επικαιροποιημένο πρόγραμμα “Σε ποιον ανήκουν τα ΜΜΕ” («Who Owns the Media»), το οποίο αποκαλύπτει την έκταση των εξωτερικών επιχειρηματικών συμφερόντων των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη συμμετοχή τους στην πολιτική.

Το βόρειο τμήμα της Κύπρου

Το βόρειο τμήμα της Κύπρου κατέλαβε την 82η θέση το 2026 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, μόλις δύο βαθμούς πίσω από το υπόλοιπο νησί.

Αν και τεχνικά αυτό αποτελεί άνοδο εννέα θέσεων σε σχέση με πέρυσι, οι βαθμολογίες των πέντε δεικτών που χρησιμοποιεί η RSF για την αξιολόγηση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης αυξήθηκαν μόνο κατά 1,7 μονάδες, φτάνοντας τις 56,6. Tο βόρειο τμήμα της Κύπρου παραμένει έτσι μια από τις τελευταίες περιοχές της ζώνης Ευρώπη-Βαλκάνια στον Δείκτη.

«Από τη μεταβολή της βαθμολογίας, η οποία δεν είναι σημαντική, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτή η [άνοδος] οφείλεται κυρίως στην πτώση άλλων χωρών», εξήγησε ο Szalai. «Το βόρειο τμήμα της Κύπρου παραμένει 6ο από το τέλος στη ζώνη ΕΕ-Βαλκανίων, η οποία καλύπτει 40 χώρες.»

Η μικρή άνοδος των δεικτών μπορεί να αποδοθεί σε πρόσφατη απόφαση τουρκοκυπριακού δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή για δυσφήμιση που είχε ασκήσει ο τότε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ersin Tatar κατά της εφημερίδας «Yeniduzen», του τότε αρχισυντάκτη της Cenk Mutluyakali και του δημοσιογράφου Serhat Incirli.

«Υπάρχει ακόμα κάποια νομική προστασία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου», είπε ο Σζαλάι. «Αυτό το μήνα είχαμε καλά νέα, επειδή το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση. Πρόκειται για υπόθεση SLAPP, οπότε αυτό είναι καλό νέο για την ελευθερία του τύπου [στο βόρειο τμήμα της Κύπρου], που βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.» (Μια στρατηγική αγωγή κατά της συμμετοχής του κοινού, ή SLAPP, έχει ως στόχο να φιμώσει την κριτική έκφραση)

Ο Szalai εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την εκκρεμή υπόθεση εναντίον του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου Ali Kişmir, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δέκα ετών για «προσβολή και δυσφήμιση» των δυνάμεων ασφαλείας σε ένα άρθρο εφημερίδας που καταγγέλλει την τουρκική παρέμβαση στις εκλογές στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Ο Szalai δήλωσε ότι ο Kişmir «διώχθηκε άδικα», προσθέτοντας ότι «εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την απειλή επιβολής ποινής κατά του Ali Kismir και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Παρότι έχει σημειωθεί αύξηση των απειλών κατά δημοσιογράφων, ο Szalai ανέφερε ως σχετικά θετική εξέλιξη την πιο ελεύθερη και δημόσια συζήτηση σχετικά με το κρίσιμο αυτό ζήτημα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Ο Szalai επεσήμανε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τον κοινωνικοπολιτισμικό δείκτη, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πέντε δείκτες του Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου. “Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποδοθεί στις απειλές που δέχονται οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο έχουμε παρατηρήσει μια σχετική απελευθέρωση της έκφρασης, καθώς αρκετοί από αυτούς μίλησαν για τις απειλές – και απειλές θανάτου – που δέχθηκαν με αποτέλεσμα να καταστεί θέμα δημόσιας συζήτησης», είπε.

Στην επικαιροποιημένη ανάλυση της χώρας, η RSF επανέλαβε ότι η αυξανόμενη πίεση της Τουρκίας στα μέσα ενημέρωσης και η αυξανόμενη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης στα χέρια επιχειρηματιών συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων παραγόντων που υπονομεύουν την ελευθερία του τύπου στο βόρειο τμήμα.

Η RSF επέστησε επίσης την προσοχή στις απειλές, τις αγωγές και τις ποινικές διαδικασίες εναντίον δημοσιογράφων, ειδικά εκείνων που ασκούν κριτική στην τουρκική ή την τουρκοκυπριακή κυβέρνηση, το στρατό ή άλλες αρχές.