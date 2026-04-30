Άλμα πληθωρισμού στο 3% σε Κύπρο και ευρωζώνη τον Απρίλιο, καίνε οι τιμές ενέργειας

Στο 3% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο από 1,5% τον Μάρτιο σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat αποτυπώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων που προκαλεί η γεωπολιτική κρίση.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο (10,9%, σε σύγκριση με 5,1% τον Μάρτιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Μάρτιο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (2,5%, σε σύγκριση με 2,4% τον Μάρτιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάρτιο).