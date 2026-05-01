Φτώχεια συνταξιούχων: Θλιβερή η θέση Κύπρου στην ΕΕ

Στο 17,1% ανέρχεται το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ατόμων στην Κύπρο που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ανέρχεται σε 167.000 για το 2025. Σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ καταγράφεται αύξηση κατά περίπου 3.000 άτομα.

Φτώχεια συνταξιούχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέγραψε η ΣΕΚ στην τελευταία έκδοση «Εργατική Φωνή», στην Κύπρο μεταξύ 2014 και 2025 παρουσιάστηκε μια από τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις ατόμων 65 ετών και πάνω που βιώνουν τον κίνδυνο φτώχειας.

Συγκεκριμένα, το 2014 το ποσοστό αυτό ήταν στο 22,4% ενώ στο τέλος του 2025 έφτασε το 33,2%. Την ίδια ώρα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε για τα άτομα 75 ετών, καθώς ήταν το 2014 στο 31,9% και το 2025 έφτασε το 43,6%.

Όπως τόνισε η συντεχνία, η σημαντική άνοδος του ποσοστού αυτού είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των άλλων τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία), τα οποία εφάρμοσαν επίσης μνημόνια και μέτρα λιτότητας.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, σημειώνεται, η Κύπρος καταλαμβάνει τη θλιβερή δεύτερη θέση μετά τη Λετονία με το υψηλότερο ποσοστό φτωχών ηλικίας 75 ετών και άνω.

Eυρωπαική Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 20,9% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό εμφανίζει οριακή μείωση σε σχέση με το 2024, όταν ανερχόταν στο 21,0% (93,3 εκατομμύρια άτομα). Από τα 92,7 εκατομμύρια, τα 43.025.000 είναι άντρες και τα 49.720.000 γυναίκες.

Όπως αναφέρει η Eurostat, τα άτομα αυτά ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον έναν από τρεις παράγοντες: κίνδυνο φτώχειας, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση ή πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ καταγράφονται στη Βουλγαρία (29,0%), στην Ελλάδα (27,5%) και στη Ρουμανία (27,4%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Τσεχία (11,5%), στην Πολωνία (15,0%) και στη Σλοβενία (15,5%).