Ενοίκιο Έναντι Δόσης: Αναθεώρηση κριτηρίων ανέμεναν οι δανειολήπτες

Την αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ιδίως την αύξηση του ανώτατου ορίου αξίας της κύριας κατοικίας, ανέμενε ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, με την αναθεώρηση των κριτηρίων θα ήταν δυνατή η ένταξη στο σχέδιο μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών και να επιτευχθεί η ουσιαστική ανακούφιση περισσότερων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης», το οποίο αφορά τη στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών και την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια που σχετίζονται με την κύρια κατοικία τους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια του Σχεδίου, η κατοικία μεταβιβάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), ενώ ο δικαιούχος παραμένει σε αυτήν ως ενοικιαστής, καταβάλλοντας μειωμένο ενοίκιο. Μέρος του ενοικίου επιδοτείται από το κράτος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών.