Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ενοίκιο Έναντι Δόσης: Αναθεώρηση κριτηρίων ανέμεναν οι δανειολήπτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας,  ιδίως την αύξηση του ανώτατου ορίου αξίας της κύριας κατοικίας, ανέμενε ο  Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Την αναθεώρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας,  ιδίως την αύξηση του ανώτατου ορίου αξίας της κύριας κατοικίας, ανέμενε ο  Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου αιτήσεων στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του, με την αναθεώρηση των κριτηρίων θα ήταν δυνατή η ένταξη στο σχέδιο μεγαλύτερου αριθμού δανειοληπτών και να επιτευχθεί η ουσιαστική ανακούφιση περισσότερων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης», το οποίο αφορά τη στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών και την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια που σχετίζονται με την κύρια κατοικία τους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια του Σχεδίου, η κατοικία μεταβιβάζεται στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), ενώ ο δικαιούχος παραμένει σε αυτήν ως ενοικιαστής, καταβάλλοντας μειωμένο ενοίκιο. Μέρος του ενοικίου επιδοτείται από το κράτος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των νοικοκυριών.

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΕκποιήσειςΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα