«Τα ΙΦΝΕ δεν γνωρίζουν σύνορα»: Η Κύπρος τιμά την παγκόσμια ημέρα για νοσήματα εντέρου με ασθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn (ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.), με τη στήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα (IFCCA), παρουσιάζει βίντεο καμπάνιας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΙΦΝΕ, που τιμάται στις 19 Μαΐου.

Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας είναι:

«Τα ΙΦΝΕ* δεν γνωρίζουν σύνορα. Η ζωή με ΙΦΝΕ δεν πρέπει να καθορίζεται από το πού ζει κανείς.»

(“IBD has no borders: Living with IBD shouldn’t depend on where you live”)

*Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα Εντέρου (ΙΦΝΕ)

Η καμπάνια περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό με τη συμμετοχή ατόμων που ζουν με ΙΦΝΕ από διάφορες χώρες του κόσμου, αναδεικνύοντας την κοινή εμπειρία των ασθενών και την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση σε φροντίδα και στήριξη. Έχουν δημιουργηθεί δύο εκδοχές του βίντεο, κατάλληλες για προβολή σε τηλεόραση, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. εκπροσωπεί παιδιά και ενήλικες με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ), όπως η Νόσος του Crohn και η Ελκώδης Κολίτιδα. Πρόκειται για χρόνιες παθήσεις που προκαλούν φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών. Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, διάρροια, απώλεια βάρους και αναιμία, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθούν επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Στην Κύπρο, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, ζουν με ΙΦΝΕ. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οριστική ίαση, με την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία, πολλοί ασθενείς μπορούν να διατηρήσουν μια καλή ποιότητα ζωής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ουσιαστική στήριξη των ασθενών, με στόχο μια κοινωνία πιο ενημερωμένη, δίκαιη και συμπεριληπτική.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνεντεύξεις ή υλικό της καμπάνιας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο στο 70008084, 99268624, cycca.org@gmail.com.