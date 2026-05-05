Βουλευτικές εκλογές: Πότε «κλειδώνουν» τα στοιχήματα και τι προτρέπει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026, αποφάσισε όπως η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος διεξάγεται μέχρι και επτά ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή μέχρι τις 16 Μαΐου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59. Σκοπός είναι η αποφυγή επηρεασμού του εκλογικού σώματος και η δημιουργία εντυπώσεων.

Οι εποπτευόμενοι έχουν λάβει έγκριση από την ΕΑΣ για τους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών στοιχήματος για τις Βουλευτικές εκλογές, ούτως ώστε να δύνανται να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.

Η ΕΑΣ προτρέπει εκ νέου το κοινό όπως λαμβάνει γνώση των όρων και προϋποθέσεων προτού συμμετάσχει στο στοίχημα. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζει το κοινό να ενημερώνεται για τις επιλογές αυτοεξαίρεσης και να καθορίζει όρια όπως π.χ. χρηματικά και χρονικά όρια, περίοδο time-out και αυτοαποκλεισμό για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Για τυχόν πληροφορίες ή καταγγελίες μπορεί το κοινό να αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@nba.gov.cy