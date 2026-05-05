Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και Πάντων Χαρά

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας στον τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα MSc Forensic Psychology.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου 2026, ενώ η συνεργασία επισφραγίστηκε με επίσημη τελετή στις 26 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών αποσκοπεί στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κλινική πρακτική, στην ενίσχυση ευκαιριών πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής εμπειρίας για φοιτητές, στην ανάπτυξη κοινών δράσεων εκπαίδευσης, έρευνας και κατάρτισης, καθώς και στην προώθηση της κατανόησης και διαχείρισης της παραβατικής συμπεριφοράς σε εφήβους.

Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται από τη Μητρόπολη Λεμεσού, δραστηριοποιείται στον τομέα της παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Μέσα από ένα διεπιστημονικό μοντέλο παρέμβασης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εφήβους που διαμένουν σε Στέγες Παιδικής Προστασίας, αντιμετωπίζοντας σύνθετες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και παραβατικές συμπεριφορές. Με βασικό όραμα τη δημιουργία «μιας νέας οικογένειας που ανοίγει τον δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον», ο οργανισμός επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών, προάγοντας την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση, την ομαδικότητα και την αποδοχή του διαφορετικού.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, με έδρα τη Λάρνακα, αποτελεί το πρώτο Branch Campus του University of Central Lancashire (UCLan UK) και ένα πλήρως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Προσφέρει διπλή απονομή πτυχίου με διεθνή αναγνώριση, συνδυάζοντας βρετανικά ακαδημαϊκά πρότυπα με ευρωπαϊκή προοπτική. Μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών και έμφαση στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, προετοιμάζει επαγγελματίες υψηλού επιπέδου για τη σύγχρονη διεθνή αγορά εργασίας.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τη Δρ. Μαρία Κοντούλη, Κλινική Ψυχολόγο και Διευθύντρια του Τμήματος Οικογένειας και Κοινότητας της ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ, και την Καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου, Πρύτανη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Καθηγητής Νέαρχος Πασπάλλης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του UCLan Cyprus, και η Δρ. Βασιλική Χριστοδούλου, Υπεύθυνη του Προγράμματος (Course Leader) του προγράμματος MSc Forensic Psychology.