Επείγουσα συνάντηση με Υφ. Τουρισμού για στήριξη τουριστικής βιομηχανίας ζητούν φορείς

Επιστολή για επείγουσα συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού απέστειλαν εμπλεκόμενοι φορείς στην τουριστική βιομηχανία, με στόχο την ενημέρωση για τις ενέργειες και τις προθέσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της βιομηχανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣ ΠΟΒΕΚ.

Σε ανακοίνωση, η ΓΣ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι σε συνάντηση που πραγματοποίησαν την περασμένη Δευτέρα στην Αγία Νάπα οι εκπρόσωποι των οργανώσεων – συνδέσμων, στην οποία συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Αγίας Νάπας, ο Σύνδεσμος Θαλασσίων Αθλημάτων και Ψυχαγωγίας και ο Σύνδεσμος Ενοικιάσεων Οχημάτων, συζήτησαν «την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στις αμιγείς τουριστικές περιοχές από τις συνέπειες της σύρραξης στη Μέση Ανατολή».

«Η κάθετη πτώση της τουριστικής κίνησης έχει επιφέρει σημαντικότατη μείωση -σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 50%- του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αμιγείς τουριστικές περιοχές, με πολύ δυσοίωνες προβλέψεις και για τους καλοκαιρινούς μήνες», προσθέτει.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει, καθίσταται πλέον ορατός ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός εργασίας για ολόκληρη των καλοκαιρινή περίοδο και τη διατάραξη της εργασιακής σταθερότητας.

«Απευθυνόμαστε προς την Κυβέρνηση, τα Αρμόδια Υπουργεία, τους πολιτικούς και οικονομικούς φορείς καθώς και τις Συντεχνίες Εργαζομένων, καλώντας τους να ανταποκριθούν άμεσα και υπεύθυνα, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις αμιγείς τουριστικές περιοχές, με συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες προτού να είναι πολύ αργά», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣ ΠΟΒΕΚ.

Αναφέρει επίσης ότι «κρίνεται επιβεβλημένο να διασφαλιστεί η ένταξη όλων των κλάδων της τουριστικής βιομηχανίας στα υφιστάμενα κυβερνητικά σχέδια στήριξης, με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ