ΕΚΤ: Πρόβλεψη για αυξήσεις μισθών 2,6% το 2026

Σταθερή εικόνα για τις μισθολογικές πιέσεις στην ευρωζώνη δείχνει ο νέος δείκτης μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ενσωματώνει συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί έως τα μέσα Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η αύξηση των συμφωνημένων μισθών αναμένεται να κινηθεί γύρω στο 2,6% έως το τέλος του 2026.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, ο δείκτης μισθών με εξομαλυμένες εφάπαξ πληρωμές δείχνει αύξηση 3,2% το 2025 και 2,3% το 2026. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσίευση του Μαρτίου, τα στοιχεία για το 2026 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Η εικόνα είναι παρόμοια και στον δείκτη που περιλαμβάνει τις εφάπαξ πληρωμές χωρίς εξομάλυνση.

Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση των συμφωνημένων μισθών διαμορφώνεται στο 3,0% το 2025 και στο 2,6% το 2026. Ο δείκτης χωρίς εφάπαξ πληρωμές δείχνει επιβράδυνση από 3,8% το 2025 σε 2,6% το 2026.

Ηπιότερη πορεία μισθών με σταθεροποίηση στο 2,6%

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η πορεία των μισθών μέσα στο 2026 εμφανίζεται πιο ήπια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο βασικός δείκτης κινείται στο 1,8% το πρώτο τρίμηνο, στο 2,1% το δεύτερο τρίμηνο και στο 2,6% το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο.

Η κεντρική τράπεζα εξηγεί ότι η άνοδος του δείκτη μέσα στη χρονιά συνδέεται κυρίως με την εξασθένηση της επίδρασης από μεγάλες εφάπαξ πληρωμές που είχαν γίνει το 2024 και δεν επαναλήφθηκαν το 2025. Η επίδραση αυτή αναμένεται να έχει σχεδόν εξαφανιστεί έως το τέλος του 2026.

Η ΕΚΤ κρατά χαμηλά τον πήχη για τις μισθολογικές πιέσεις

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση εφάπαξ πληρωμών το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, όπως τονίζεται, αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στις νέες συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά τη δημοσίευση του Μαρτίου.

Ο δείκτης χωρίς εφάπαξ πληρωμές αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 2,6% στη διάρκεια του 2026, στοιχείο που δείχνει πιο συγκρατημένη αύξηση των βασικών μισθών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η κάλυψη των εργαζομένων από τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2026 ανέρχεται στο 45,6% το πρώτο τρίμηνο, στο 43,5% το δεύτερο τρίμηνο, στο 39,5% το τρίτο τρίμηνο και στο 38,8% το τέταρτο τρίμηνο.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι ο δείκτης μισθών δεν αποτελεί πρόβλεψη, αλλά αποτυπώνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Για ευρύτερη αξιολόγηση των μισθολογικών εξελίξεων, παραπέμπει στις μακροοικονομικές προβολές του Μαρτίου 2026, οι οποίες δείχνουν αύξηση της αμοιβής ανά εργαζόμενο στην ευρωζώνη κατά 3,4% το 2026.

Πηγή: businessdaily.gr