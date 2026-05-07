Επείγει η αύξηση της προσφοράς κατοικιών - Τι ζητούν οι κατασκευαστές

Την ανάγκη υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών που θα ενισχύσει την προσφορά οικιστικών ακινήτων, υπογραμμίζουν ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων και η Build Europe (οργάνωση που εκπροσωπεί τις εθνικές ομοσπονδίες επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και κατασκευαστών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ενόψει της Άτυπης Υπουργικής Συνόδου για τη Στέγαση που πραγματοποιείται στις 12 Μαΐου στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λευκωσία, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογράμμισαν ότι το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο, με κοινό παρονομαστή το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όπως επισημάνθηκε, η παραγωγή νέων κατοικιών παραμένει ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες, γεγονός που οδηγεί σε έντονες πιέσεις στις τιμές και στην προσβασιμότητα της στέγασης.

Ο κλάδος αναμένει από την υπουργική διάσκεψη για το στεγαστικό να θέσει την αύξηση της προσφοράς στο επίκεντρο των πολιτικών δράσεων της Ενωσης, να αντιμετωπίσει ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια, να σχεδιάσει πολιτικές που υποστηρίζουν την προσφορά και δεν την περιορίζουν, να κινητοποιήσει μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, να διασφαλίσει την αναλογική και λειτουργική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να εξασφαλ'ισει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους στέγασης.

Στις προτάσεις που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, η διασφάλιση σταθερότητας στο κανονιστικό πλαίσιο και η προώθηση μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης στην πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη αποφυγής πολιτικών που, αν και καλοπροαίρετες, μπορεί να περιορίσουν την προσφορά, όπως άκαμπτες ρυθμίσεις ή υπερβολικές υποχρεώσεις σε επίπεδο έργου.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, Γιάννης Μισιρλής, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί στροφή προς πολιτικές που ενισχύουν την πλευρά της προσφοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Όπως ανέφερε, οι εταιρείες ανάπτυξης γης διαθέτουν την τεχνογνωσία, την οργανωτική ικανότητα και τους πόρους για να αυξήσουν την παραγωγή κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν σε ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Build Europe, Andreas Ibel, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα της στεγαστικής προσιτότητας είναι πρωτίστως ζήτημα «δυνατότητας υλοποίησης» και υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης αύξηση της προσφοράς σε μεγάλη κλίμακα. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη νέων έργων παρεμποδίζεται από διαρθρωτικά εμπόδια, όπως οι πολύπλοκες πολεοδομικές διαδικασίες, οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα γης και οι αυστηρές χρηματοδοτικές συνθήκες.