Οικονομική ασφυξία στα κατεχόμενα: Δανεικά για μισθούς και «πληθωρισμός» στο 38% - Τι λέει τ/κ οικονομολόγος

Σε μια ακτινογραφία της δεινής οικονομικής κατάστασης στα κατεχόμενα προχώρησε ο οικονομολόγος και στέλεχος του «Κόμματος του Λαού», καθηγητής Αχμέτ Μελιχ Καραβέλιογλου, εκτοξεύοντας πυρά κατά της «κυβέρνησης». Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Καραβέλιογλου έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση της «κρατικής σοβαρότητας», στηλιτεύοντας το γεγονός ότι, ενώ η Τουρκία δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, οι «αρχές» στα κατεχόμενα δεν έχουν προβεί σε δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

Έλλειψη διαφάνειας στα δεδομένα και καλπάζων πληθωρισμός

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο πραγματικός πληθωρισμός από την αρχή του έτους αγγίζει ήδη το 38%, δημιουργώντας ένα αβίωτο περιβάλλον για τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν το χάσμα μεταξύ επίσημων δεικτών και καθημερινής ακρίβειας σε τρόφιμα και καύσιμα να διευρύνεται ανεξέλεγκτα. Ο Καραβέλιογλου υποστήριξε πως η απόκρυψη ή η καθυστέρηση των δεδομένων αποτελεί σαφή έλλειψη διαφάνειας που πλήττει την αξιοπιστία του «κράτους» και εμποδίζει τον οικονομικό προγραμματισμό.

Δημόσιο χρέος 22 δισ. λιρών και «μη βιώσιμος» δανεισμός

Η εικόνα των οικονομικών δεδομένων στα κατεχόμενα είναι αποκαλυπτική, καθώς το χρέος έχει σκαρφαλώσει στα 22 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες ( περίπου 413 εκ. ευρώ) . Ο κ. Καραβέλιογλου αποκάλυψε πως η «κυβέρνηση» έχει φτάσει στα όρια του δανεισμού της, με τις τράπεζες να αδυνατούν πλέον να παρέχουν ρευστότητα, καθώς έχουν εξαντλήσει τα όρια των ιδίων κεφαλαίων τους. Το πλέον ανησυχητικό, κατά τον ίδιο, είναι πως ο δανεισμός γίνεται πλέον αποκλειστικά και μόνο για να καλυφθεί η μισθοδοσία, χωρίς να υπάρχει κανένα ρεαλιστικό πλάνο αποπληρωμής, γεγονός που καθιστά το χρέος οικονομικά μη βιώσιμο.

«Παχύσαρκος» δημόσιος τομέας

Στην ανάλυσή του, ο οικονομολόγος περιέγραψε τη δημόσια δομή ως ένα «παχύσαρκο» και δυσκίνητο σύστημα, γεμάτο αναποτελεσματικές θέσεις εργασίας. Υποστήριξε δε ότι, η πρότασή του για μισθολογική μεταρρύθμιση, με μεγαλύτερες αυξήσεις στα χαμηλά εισοδήματα και αυτοσυγκράτηση στα υψηλά, παραμένει στα συρτάρια, καθώς η πολιτική ηγεσία φαίνεται να εγκλωβίζεται στον λαϊκισμό και την επιδίωξη πολιτικών ισορροπιών, αποφεύγοντας τις αναγκαίες τομές.

Δομικά προβλήματα στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρακμή του πρωτογενούς τομέα, όπου η κτηνοτροφία πνίγεται από το υψηλό κόστος των εισαγόμενων ζωοτροφών και την έλλειψη νέων παραγωγών, οι οποίοι στρέφονται πλέον μαζικά προς τον τομέα των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο κ. Καραβέλιογλου πρότεινε τη «νομιμοποίηση» και φορολόγηση της εισαγωγής κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κίνηση που θα μπορούσε να ανακουφίσει άμεσα τους καταναλωτές και να ενισχύσει τα έσοδα του «κράτους», όπως υποστήριξε.

Πολιτική χωρίς όραμα

Κλείνοντας, ο Καραβέλιογλου εξαπέλυσε βέλη κατά του πολιτικού συστήματος στα κατεχόμενα, κατηγορώντας τα κόμματα για «παθητική στάση» και «πώληση ελπίδων».

«Ο κόσμος κουράστηκε από τα παραμύθια. Απαιτείται συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα και πολιτικοί που θα εξηγήσουν το "πώς" και όχι μόνο το "τι"», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενόψει των «εκλογών».