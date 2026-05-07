Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 12 Μαΐου οι συνταξιούχοι- Ζητούν λύση για σύνταξη χηρείας ανδρών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας προχωρούν την Τρίτη 12 Μαΐου οι οργανώσεις συνταξιούχων ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ, ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ και η Επιτροπή Αγώνα Ανδρών Χήρων, ζητώντας επίλυση του ζητήματος της σύνταξης χηρείας ανδρών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία, οι οργανώσεις εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απουσία ανταπόκρισης, όπως σημειώνουν, από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας στις επιστολές και παρεμβάσεις τους για το θέμα.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, βασικό αίτημά τους είναι η άρση της «αδικίας» σε βάρος ανδρών χήρων, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από τον Ιανουάριο του 2018 και οι οποίοι δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, με στόχο τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η θέση της κυβέρνησης επί του ζητήματος.

Παράλληλα, καλούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, περιλαμβανομένων διαμαρτυριών έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Tags

ΕΚΥΣΥΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα