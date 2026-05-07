Έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 12 Μαΐου οι συνταξιούχοι- Ζητούν λύση για σύνταξη χηρείας ανδρών

Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας προχωρούν την Τρίτη 12 Μαΐου οι οργανώσεις συνταξιούχων ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ, ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ, ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ και η Επιτροπή Αγώνα Ανδρών Χήρων, ζητώντας επίλυση του ζητήματος της σύνταξης χηρείας ανδρών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία, οι οργανώσεις εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απουσία ανταπόκρισης, όπως σημειώνουν, από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας στις επιστολές και παρεμβάσεις τους για το θέμα.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, βασικό αίτημά τους είναι η άρση της «αδικίας» σε βάρος ανδρών χήρων, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από τον Ιανουάριο του 2018 και οι οποίοι δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, με στόχο τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η θέση της κυβέρνησης επί του ζητήματος.

Παράλληλα, καλούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις, περιλαμβανομένων διαμαρτυριών έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.