Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση της αποθήκευσης ενέργειας πλήττουν επιχειρήσεις και καταναλωτές

Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά του για την παρατεταμένη και αδικαιολόγητη, όπως την χαρακτηρίζει, καθυστέρηση στην προώθηση έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η καθυστέρηση λειτουργεί πλέον ξεκάθαρα εις βάρος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Όπως τονίζεται, η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και για την ουσιαστική ενίσχυση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα.

Παράλληλα, σημειώνεται, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού. Ως εκ τούτου, εκτιμά, κάθε περαιτέρω καθυστέρηση υπονομεύει άμεσα τόσο την ενεργειακή μετάβαση του τόπου μας όσο και την οικονομική ελάφρυνση των πολιτών.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η καθυστέρηση στην προώθηση της αποθήκευσης δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ή αδειοδοτικό ζήτημα. Αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας πραγματικά Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, καθώς περιορίζει την αξιοποίηση φθηνότερης ενέργειας από ΑΠΕ, εντείνει τις στρεβλώσεις και διατηρεί υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Η μεγάλη καθυστέρηση, υποστηρίζει, οφείλεται στη μη έγκαιρη έκδοση Όρων Σύνδεσης για συστήματα αποθήκευσης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) που υπάγεται στην ΑΗΚ, η οποία σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Οι πρακτικές αυτές, υπογραμμίζει, δεν μπορούν να θεωρούνται πλέον αποδεκτές, καθώς εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την ίση μεταχείριση των επενδυτών, αλλά και την ανεξαρτησία και αμεροληψία των αρμόδιων φορέων.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο των επενδύσεων. Οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης οδηγούν σε συνεχιζόμενες περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Με απλά λόγια, εξηγά, πράσινη ενέργεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί χάνεται, ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού.

Ο Σύνδεσμος, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλο για την προώθηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγορά ηλεκτρισμού που να διασφαλίζει πρόσβαση σε φθηνή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια, έχει θέσει επί τάπητος το ζήτημα τόσο με επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), όσο και κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τον περασμένο Μάρτιο. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις όμως, αναφέρει, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν επισημανθεί.

Επιπρόσθετα, έχει αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θέτοντας εις γνώση του την κρισιμότητα της κατάστασης, ζητώντας την προσωπική παρέμβασή του προς άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και έκδοσης Όρων Σύνδεσης για έργα αποθήκευσης.

Ο ΣΑΗ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και δημόσια μέχρι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Η αποθήκευση ενέργειας, σημειώνει, δεν μπορεί να παραμένει όμηρος καθυστερήσεων, όταν αποτελεί βασική προϋπόθεση για χαμηλότερο κόστος ηλεκτρισμού, μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και ομαλή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς. Γι’ αυτό, καλούνται οι αρμόδιοι φορείς να αναλάβουν άμεσα την ευθύνη που τους αναλογεί και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες.