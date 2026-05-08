Από το Σάντηγκεϊτ στο FBIγκέιτ

Σε δύο προηγούμενα άρθρα, έγραψα για το πώς οι βαθιά ριζωμένες διαχειριστικές αποτυχίες και η διάβρωση των δημοκρατικών κανόνων χαρακτηρίζουν την Κύπρο τόσο ως «ελαττωματική δημοκρατία» όσο και εσωτερικά, ως κατ’ επίφαση «νόμιμο κράτος μαφία». Στο άρθρο «Η δημοκρατία σε κίνδυνο», ανέλυσα πώς η χαμηλή κατάταξη της Κύπρου στον Δείκτη Δημοκρατίας 2025 του Εκόνομιστ, έγκειται στη δυσλειτουργία της κυβέρνησης, την αδιαφάνεια και την ανεπαρκή πολιτική κουλτούρα — προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην καρτελοποίηση του πολιτικού συστήματος. Το δεύτερο άρθρο διερεύνησε το «παράδοξο της διακυβέρνησης» στην Κύπρο, επισημαίνοντας την αντίθεση μεταξύ της τυπικής νομικής της αρμοδιότητας και της σταθερής πτώσης της στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς. Ενώ το νομικό σύστημα εμφανίζεται εξωτερικά σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι διεθνείς αξιολογήσεις αποκαλύπτουν νομοθετικό νεποτισμό και σημαντικές καθυστερήσεις στην αστική δικαιοσύνη. Αυτό το νομικό πλαίσιο λειτουργεί τελικά ως «ασπίδα του κατεστημένου», προστατεύοντας την εδραιωμένη πολιτική ελίτ από τη λογοδοσία, αντί να απονέμει πραγματική δικαιοσύνη.

Αυτές οι αποτυχίες καταδεικνύουν πώς οι κρατικοί μηχανισμοί προστατεύουν τα ιδιωτικά και όχι τα δημόσια συμφέροντα. Αυτό καθίσταται εφικτό από μια πολιτική τάξη που λειτουργεί ως καρτέλ, τις νομικές καθυστερήσεις που χρησιμοποιούνται ως όπλο και μια αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο έλεγχος στην Κύπρο είναι απλώς για τα μάτια του κόσμου και πώς η αλήθεια και η δικαιοσύνη χειραγωγούνται.

Σε αυτό, το τρίτο άρθρο της σειράς, εξετάζω πώς το κυπριακό κράτος παρακάμπτει την εσωτερική λογοδοσία και χρησιμοποιεί το νομικό του πλαίσιο ως όπλο. Αυτό απεικονίζεται μέσα από το συνεχές που εκτείνεται από τις αποκαλύψεις του «Σάντηγκεϊτ» έως την συγκάλυψη του «FBIγκέιτ». Όταν το ψηφιακό ντοσιέ ενός πληροφοριοδότη αποκάλυψε ένα φερόμενο «παραδικαστικό δίκτυο» στο οποίο ανώτερα δικαστικά στελέχη φέρονται να αντάλλαξαν ευνοϊκές αποφάσεις με αμοιβαίες χάρες και «κοινωνικό κεφάλαιο», το κράτος αγνόησε τη συστημική διαφθορά και στοχοποίησε επιθετικά τον πληροφοριοδότη.

Η βαθιά απόκλιση μεταξύ τεχνικής νομιμότητας και συστημικής δικαιοσύνης στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που μετριέται με διεθνείς δείκτες. Εκδηλώνεται όλο και περισσότερο ως μια πραγματικότητα που απειλεί ενεργά τα δημοκρατικά θεμέλια της χώρας.

Η κατάληψη των θεσμών

Οι διεθνείς δείκτες επισημαίνουν τα προβλήματα της Κύπρου, αλλά οι αποκαλύψεις της υπόθεσης «Σάντηγκεϊτ» τον Απρίλιο του 2026 έφεραν αυτή την παρακμή στο προσκήνιο. Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ο ερευνητικός δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε ένα ψηφιακό ντοσιέ. Το υλικό αυτό προήλθε από έναν πληροφοριοδότη, μια γυναίκα-θύμα, γνωστή μόνο ως «Σάντη».

Το ντοσιέ φέρεται να περιείχε διαρροές επικοινωνίας που αποκάλυπταν πώς ανώτερα δικαστικά στελέχη χρησιμοποιούσαν την επιρροή τους για να εξασφαλίσουν ευνοϊκές αποφάσεις για τις ελίτ στα κατώτερα δικαστήρια. Αυτή η κατάληψη δεν βασιζόταν μόνο στη δωροδοκία, αλλά σε ένα εξελιγμένο «κοινωνικό νόμισμα» από χάρες, επαγγελματική εξέλιξη και θεσμική προστασία. Το πιο καταδικαστικό είναι ότι το σκάνδαλο αυτό αποκάλυψε μια «σιωπή που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο» στα ανώτατα κλιμάκια του κράτους. Ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν από καιρό αυτές τις δικαστικές αδυναμίες. Ωστόσο, αντί να ξεκινήσουν έρευνα, εκμεταλλεύτηκαν τις πληροφορίες για να αποκτήσουν πολιτικό πλεονέκτημα.

Η αντίδραση του κράτους

Ωστόσο, ήταν η βίαιη αντίδραση, που έφερε στο φως την καταπιεστική δυναμική του επικαλούμενου «νόμιμου κράτους μαφία». Αντί να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη έρευνα για τη διαφθορά, το κράτος έστρεψε γρήγορα την έρευνά του από τον εμπλεκόμενο δικαστή προς την καταγγέλλουσα. Η καταγγέλλουσα κατηγορήθηκε στη συνέχεια επίσημα για ψηφιακή πλαστογραφία, μια κίνηση που προκάλεσε μια ευρέως επικριθείσα αντίδραση της αστυνομίας και πυροδότησε μια σοβαρή συνταγματική κρίση.

Σε μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε «δρακόντεια», η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι και στο γραφείο του δικηγόρου της «Σάντη», Νίκου Κληρίδη, στις 7:30 π.μ. το Μεγάλο Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, κατάσχεσαν υπολογιστές, USB και τηλέφωνα. Αυτό παραβίασε το επαγγελματικό απόρρητο και έδωσε στην αστυνομία πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα εκατοντάδων πελατών που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος καταδίκασε την έφοδο, χαρακτηρίζοντάς την ως κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση στο επαγγελματικό απόρρητο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κριτικοί και νομικοί εμπειρογνώμονες είδαν αυτή την έφοδο ως μια υπολογισμένη «εκστρατεία αλίευσης». Παρουσιάστηκε ως έρευνα για πλαστογραφία αλλά τα εντάλματα έρευνας χρησιμοποίησαν λέξεις-κλειδιά από το βιβλίο του Δρουσιώτη κατά της διαφθοράς, «Κράτος Μαφία». Η έφοδος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής θρησκευτικής γιορτής, όταν τα δικαστήρια ήταν κλειστά, πράγμα που σήμαινε ότι δεν θα μπορούσαν να εκδοθούν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό υποδηλώνει ότι το κράτος πιθανόν να χρησιμοποίησε την κατηγορία της πλαστογραφίας ως πρόσχημα. Ο πραγματικός στόχος ενδεχομένως να ήταν η αποκάλυψη και η καταστολή πληροφοριών που ενδέχεται να κατέχουν οι πληροφοριοδότες σχετικά με την ευρύτερη συστημική διαφθορά στην κυβέρνηση.

Το FBIγκέιτ

Μετά τις αποκαλύψεις «Σάντηγκεϊτ» και τις αστυνομικές ενέργειες, η εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς καταρρέει. Στις 21 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε από το Εφμπιάι (FBI) και την Γιούροπολ να αναλύσουν τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία του σκανδάλου. Αυτό αποτελεί στην ουσία, «εξωτερική ανάθεση», ενισχύοντας την αντίληψη ότι η εγχώρια επιτήρηση αποτυγχάνει και ότι οι θεσμοί δεν θεωρούνται πλέον αμερόληπτοι ανακριτές. Ζητώντας ένα ξένο «πιστοποιητικό ορθότητας», η Προεδρία εμβάθυνε το έλλειμμα εμπιστοσύνης.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τον ρόλο του Εφμπιάι ως μια προσπάθεια για διαφάνεια. Στην πραγματικότητα, αυτή η κίνηση λειτουργεί ως «εγκληματολογική παγίδα», υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ «τεχνικής αλήθειας» και «συστημικής δικαιοσύνης». Εδώ, το καθήκον του Εφμπιάι είναι αυστηρά τεχνικό: να ελέγξει τα μέτα-δεδομένα (metadata) και τις ψηφιακές χρονικές σημάνσεις για στοιχεία πλαστογράφησης και να επιβεβαιώσει αν τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία του καταγγέλλοντος χρησιμοποίησαν ψεύτικες εφαρμογές μηνυμάτων.

Περιορίζοντας το Εφμπιάι μόνο στην επαλήθευση της αυθεντικότητας των ψηφιακών αρχείων, το κράτος περιορίζει ένα πολύπλοκο δικαστικό σκάνδαλο σε μια απλοϊκή δυαδική αφήγηση, «πλαστογραφημένο έναντι μη πλαστογραφημένου». Δημιουργεί ένα επικίνδυνο χάσμα μεταξύ «τεχνικής αλήθειας» και «συστημικής δικαιοσύνης».

Η συστημική δικαιοσύνη απαιτεί να προσδιοριστεί αν υπάρχει ένα «παραδικαστικό δίκτυο» εντός του δικαστικού σώματος. Αυτό απαιτεί μια ευρεία εντολή για να διαπιστωθεί η συστημική αλήθεια. Αν το Εφμπιάι καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ορισμένα μηνύματα κειμένου ήταν πλαστά, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την «τεχνική αλήθεια» ως πολιτική κάλυψη και να απορρίψει τις κατηγορίες για ένα διεφθαρμένο παραδικαστικό δίκτυο. Θέτει επίσης ηθικά ερωτήματα σχετικά με την ανάμειξη της Αμερικής σε τέτοιες υποθέσεις.

FBI vs ανεξάρτητος ανακριτής

Οι επικριτές θεωρούν την εξάρτηση της κυβέρνησης από το Εφμπιάι ως σκόπιμη εργαλειοποίηση της επιστήμης. Εστιάζοντας αποκλειστικά στα ψηφιακά αποτυπώματα, το κράτος αποσπά την προσοχή από τις συλλήψεις που πρέπει να γίνουν, και εμποδίζει τον διορισμό ενός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Το Εφμπιάι και ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής διαφέρουν ως προς το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, τις εξουσίες τους, τη σχέση με το κράτος και τον σκοπό της εντολής τους. Η εντολή του Εφμπιάι είναι περιορισμένη, και συγκεκριμένα, στην ανάλυση ψηφιακών αρχείων και καταθέσεων μαρτύρων που του παρέχονται. Ο ρόλος του είναι καθαρά συμβουλευτικός — δεν μπορεί να απαγγείλει κατηγορίες ή να συλλάβει υπόπτους. Επειδή βασίζεται στην Αστυνομία της Κύπρου για την παροχή δεδομένων, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος επιλεκτικής μεροληψίας.

Αντίθετα, ένας ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, έχει ευρεία, συστημική εντολή. Αυτό του επιτρέπει να διερευνά στοιχεία που οδηγούν σε ευρύτερη κυβερνητική διαφθορά. Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές διεξάγουν ενεργά έρευνες και έχουν την εξουσία να κατάσχουν δεδομένα, να καλούν μάρτυρες και να ελέγχουν τις ενέργειες της Αστυνομίας. Μπορούν να προτείνουν την άσκηση ποινικών διώξεων. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση προσκάλεσε το Εφμπιάι ακριβώς επειδή η εντολή του είναι περιορισμένη.

Συμπέρασμα

Το σκοτεινό συνεχές από το «Σάντηγκεϊτ» στο «FBIγκέιτ» καταδεικνύει μια κρίση νομιμότητας στην Κύπρο. Αποκαλύπτει μια δυναμική «αποτυχημένου κράτους», όπου οι εγχώριοι νομικοί μηχανισμοί παρακάμπτονται συχνά. Η εμπιστοσύνη του κοινού καταρρέει. Η Κύπρος πρέπει να εφαρμόσει επειγόντως σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η απονομή δικαιοσύνης δεν πρέπει να βασίζεται σε τεχνικές λύσεις ή σε ξένη παρέμβαση. Επαναλαμβάνουμε αυτό που έχει ειπωθεί επανειλημμένα. Το κράτος πρέπει να διαχωρίσει τους συμβουλευτικούς και τους διωκτικούς ρόλους του Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη εποπτεία. Η ψηφιοποίηση και η τυχαία κατανομή των υποθέσεων στο δικαστικό σώμα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. Αυτό θα αποτρέψει την πολιτική επιρροή στις δικαστικές υποθέσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη διωκτική εξουσία, προκειμένου να σπάσει τον έλεγχο που ασκεί η εκτελεστική εξουσία. Οι διαδικασίες διορισμού των δικαστών και του Γενικού Εισαγγελέα πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο και ισχυρή νομοθετική εποπτεία. Μόνο έτσι μπορεί να καταργηθεί το σύστημα προστασίας της ελίτ.

*Οικονομολόγου και υποψήφιου στις βουλευτικές με το κόμμα Volt. Το παρόν άρθρο, καθώς και όλα τα άρθρα στα οποία γίνεται αναφορά εδώ, είναι διαθέσιμα στο Substack του συγγραφέα, https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published