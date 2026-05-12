Οι επενδύσεις στην ΕΕ δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση είπε ο ΥΠΕΣ για στεγαστικό

Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερες του επιπέδου που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε σχέση με το στεγαστικό. Χρειάζονται περίπου €650 δισεκατομμύρια επιπλέον επενδύσεις ανά έτος, σημείωσε ο κ. Ιωάννου, σε δηλώσεις πριν την έναρξη της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών ΕΕ για τη Στέγαση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Ο κ. Ιωάννου προεδρεύει της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης για τη Στέγαση η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η στεγαστική κρίση και η έλλειψη προσιτής κατοικίας είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που χρειάζεται μια κοινή αντιμετώπιση», είπε σε δηλώσεις του πριν την συνάντηση (doorstep), o κ. Ιωάννου, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της τη στεγαστική πολιτική και ότι η σημερινή άτυπη συνάντηση γίνεται ακριβώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια.

«Τα δύο θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο πλαίσιο της Άτυπης Συνάντησης, στόχο έχουν την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, που είναι και αυτός ο τελικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης», είπε.

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα, ανέφερε, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αδειοδότηση και ουσιαστικά η απλοποίηση των διαδικασιών της αδειοδότησης.

Το δεύτερο θέμα στην ατζέντα έχει να κάνει με τις επενδύσεις, σημείωσε ο Υπουργός. «Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερες του επιπέδου που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση. Χρειάζονται περίπου €650 δισεκατομμύρια επιπλέον επενδύσεις ανά έτος και μέρος της συζήτησης θα αναλωθεί στην ενίσχυση των επενδύσεων, στην ενεργοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων και στην χρησιμοποίηση και εντοπισμού ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων», ανέφερε.

Στόχος του σημερινού συνεδρίου είναι να αποτελέσει το εφαλτήριο για ενθάρρυνση του διαλόγου αλλά και εντοπισμό τέτοιων ενεργειών που μπορούν να ενισχύσουν τα σχέδια των χωρών για επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, είπε.

Εξάλλου, στη δήλωσή του, κατά την έναρξη των εργασιών, ο κ. Ιωάννου είπε στους ομολόγους του ότι η στέγαση δεν είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά «αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Η πρόσβαση σε κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγαση αποτελεί βασικό θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και ουσιώδες συστατικό για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλύτη για την οικονομική ανάπτυξη και βασική προϋπόθεση για την κινητικότητα των πολιτών μας, ιδίως των νέων και των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε, «όλοι γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σύνθετες και αυξανόμενες». Η σημαντική άνοδος των τιμών, η περιορισμένη πρόσφορα, το υψηλό κόστος κατασκευής και οι δημογραφικές πιέσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε κατάλληλα και οικονομικά προσιτή στέγαση καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αλλά και για τη μεσσία τάξη, σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η διοικητική πολυπλοκότητα αποτελεί βασικό παράγοντα επιδείνωσης του προβλήματος. «Σε εθνικό επίπεδο, καθυστερεί την υλοποίηση νέων οικιστικών έργων όσο και τις ανακαινίσεις. Χρονοβόρες διαδικασίες, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και περιορισμένη διοικητική ικανότητα δημιουργούν αβεβαιότητα, αυξάνουν το κόστος και επηρεάζουν αρνητικά επενδυτές και νοικοκυριά», είπε ο κ. Ιωάννου, σημειώνοντας ότι «είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η απλοποίηση δεν ταυτίζεται με την απορρύθμιση». Η πρόκληση, είπε, είναι η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ αποτελεσματικότητας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε δύο ερωτήματα ως κατευθύνσεις για τη συζήτηση. Το πρώτο, αφορά στο ποια διοικητικά ή κανονιστικά εμπόδια έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγή και την ανακαίνιση κατοικιών στο εθνικό επίπεδο και πλαίσιο. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ήταν το ποια μέτρα απλοποίησης που εφαρμόστηκαν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο έχουν αποδειχτεί πιο αποτελεσματικά για τη μείωση των καθυστερήσεων και τη βελτίωση της προβλεψιμότητας των διαδικασιών αδειοδότησης για στέγαση και σε ποιο βαθμό τα μέτρα απλοποίησης έχουν εφαρμοστεί ειδικά για έργα οικονομικά προς τη στέγαση.

Επίτροπος Γιόργκενσεν: Ετοιμασία νομοθετικής πρότασης για αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βραχυπρόθεσμων μισθώσεων

«Δυστυχώς, βρισκόμαστε εν μέσω μιας στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, κατά την άφιξή του στο συνεδριακό κέντρο.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ένα οικονομικά προσιτό σπίτι. Αυτό είναι φυσικά κάτι που πρέπει να λάβουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη. Το να έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου, ένα μέρος να αποκαλείς σπίτι είναι, κατά τη γνώμη μου, ανθρώπινο δικαίωμα», είπε. «Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν πράγματι να βρουν σπίτια που είναι αξιοπρεπή, βιώσιμα και οικονομικά προσιτά», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ένα από τα ζητήματα που ο ίδιος εντοπίζει «είναι το γεγονός ότι έχουμε τεράστια προβλήματα με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις σε πολλές πόλεις της Ευρώπης». Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις είναι από μόνες τους μια καλή ιδέα και σε ορισμένα μέρη είναι επίσης ωφέλιμες για τα εισοδήματα των ανθρώπων και τον τουρισμό, είπε, σημειώνοντας όμως, ότι «πάρα πολλά μέρη, δυστυχώς σήμερα υποφέρουν από πάρα πολλές βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που αυξάνουν τις τιμές των κατοικιών και των ακινήτων και εκτοπίζουν τους απλούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Έτσι, ετοιμάζουμε μια νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων», είπε ο Επίτροπος.

Η ψηφιοποίηση βασική λύση για επιτάχυνση προσφοράς στέγασης, λέει ο Εσθονός Υπουργός Υποδομών

Ο Υπουργός Υποδομών της Εσθονίας, Κούλνταρ Λέις, αναφέρθηκε στην εμπειρία της χώρας του σχετικά με την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Σε δηλώσεις κατά την άφιξή του, ο κ. Λέις σημείωσε ότι για την Εσθονία η ψηφιοποίηση αποτελεί βασική λύση για την επιτάχυνση της προσφοράς στέγασης και είπε ότι θα μοιραστούν την δική τους εμπειρία σχετικά με τις επιτυχίες και τις προκλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

«Θα δημοσιεύσουμε πολύ σύντομα το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής στέγασης», πρόσθεσε. Ο Εσθονός Υπουργός είπε ότι ολοκλήρωσαν πέρυσι την ανάλυσή τους σε κρατικό επίπεδο για οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες επιλογές πολιτικής στέγασης.

Οι ψηφιακές μας λύσεις, είπε, «μάς βοηθούν να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε και την περιφερειακή ισορροπία, διασφαλίζοντας ότι οι κατοικίες μπορούν να κατασκευαστούν σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις».

Πρόεδρος ΕτΠ: Η στέγαση χρειάζεται μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη στρατηγική

«Είμαστε η φωνή των πόλεων και των περιφερειών από όλη την Ευρώπη, από τις μεγάλες πόλεις έως τις ορεινές και αγροτικές περιοχές» είπε σε δηλώσεις της, κατά την άφιξή της στο συνεδριακό κέντρο, η Κάτα Τούτο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Η στέγαση, είπε, «αποτελεί πρόβλημα παντού στις μεγάλες πόλεις μας και είμαστε εδώ επειδή δεν μιλάμε μόνο για την κατασκευή κατοικιών, μιλάμε για μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις πόλεις μας, επειδή δεν πρόκειται ποτέ μόνο για τα σπίτια, αλλά για τις υποδομές και το μέλλον της πόλης στο σύνολό της».

«Σκεφτόμαστε τις μεταφορές, σκεφτόμαστε τις δημόσιες υπηρεσίες, σκεφτόμαστε το νερό, τα απόβλητα και τις βιώσιμες πόλεις και αυτό είναι που αντιπροσωπεύουμε, ότι η στέγαση δεν πρέπει να είναι απλώς μια γρήγορη λύση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πρέπει να είναι μια μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη στρατηγική που να συμπεριλαμβάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΚΥΠΕ