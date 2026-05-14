Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,3% παρουσίασε τον Μάρτιο η βρετανική οικονομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Πολλοί δεν θα είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Scott Gardner, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην J.P. Morgan Personal Investing

Μη αναμενόμενη ανάπτυξη κατέγραψε η Βρετανία τον Μάρτιο, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη ισχυρό πρώτο τρίμηνο και υποδηλώνοντας ότι η οικονομία βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση από τις αυξημένες ανησυχίες, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 0,3%, σε μηνιαία βάση, τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), έναντι των προσδοκιών σε δημοσκόπηση του Reuters για συρρίκνωση 0,2%.

Για το πρώτο τρίμηνο συνολικά, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6% - σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά εμφανώς ισχυρής ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο.

Ο τομέας των υπηρεσιών, οι κατασκευές και η μεταποίηση σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη.

«Πολλοί δεν θα είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Scott Gardner, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην J.P. Morgan Personal Investing.

«Ο κίνδυνος είναι να συνεχιστεί η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν και να οδηγήσει σε ανάκαμψη του πληθωρισμού», πρόσθεσε.

Πρόσφατες επιχειρηματικές έρευνες δείχνουν μια ταχεία αύξηση των πιέσεων στο κόστος, η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει την εταιρική δραστηριότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα