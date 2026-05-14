Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,3% παρουσίασε τον Μάρτιο η βρετανική οικονομία

Μη αναμενόμενη ανάπτυξη κατέγραψε η Βρετανία τον Μάρτιο, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη ισχυρό πρώτο τρίμηνο και υποδηλώνοντας ότι η οικονομία βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση από τις αυξημένες ανησυχίες, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Βρετανίας αυξήθηκε κατά 0,3%, σε μηνιαία βάση, τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), έναντι των προσδοκιών σε δημοσκόπηση του Reuters για συρρίκνωση 0,2%.

Για το πρώτο τρίμηνο συνολικά, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6% - σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά εμφανώς ισχυρής ανάπτυξης στο πρώτο τρίμηνο.

Ο τομέας των υπηρεσιών, οι κατασκευές και η μεταποίηση σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη.

«Πολλοί δεν θα είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Scott Gardner, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην J.P. Morgan Personal Investing.

«Ο κίνδυνος είναι να συνεχιστεί η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν και να οδηγήσει σε ανάκαμψη του πληθωρισμού», πρόσθεσε.

Πρόσφατες επιχειρηματικές έρευνες δείχνουν μια ταχεία αύξηση των πιέσεων στο κόστος, η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει την εταιρική δραστηριότητα.

