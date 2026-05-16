Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Οδηγός Επενδυτών για ενίσχυση της προσωπικής χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας

«Οδηγό Επενδυτών» με τίτλο «Ενίσχυση της Προσωπικής Χρηματοοικονομικής Ανεξαρτησίας στον Ψηφιακό Κόσμο» εξέδωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, αυτός ο πρακτικός Οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια, τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων και την ασφαλή πλοήγηση στις σύγχρονες ψηφιακές χρηματοοικονομικές αγορές, με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του κοινού.

Μέσα από τον Οδηγό, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το τι είναι η Προσωπική Χρηματοοικονομική Ανεξαρτησία, πώς αναπτύσσεται σε διαφορετικά στάδια της ζωής, καθώς και για πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης υγιών οικονομικών συνηθειών και υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης.

Όπως αναφέρεται στον ίδιο τον Οδηγό, στόχος είναι η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής παιδείας του κοινού, υποστηρίζοντας την επίτευξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την ορθή πλοήγηση στις σύγχρονες ψηφιακές χρηματοοικονομικές αγορές.

Εκδόθηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, τη διεθνή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό που οργανώνεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητα ζωής που επιτρέπει στα άτομα να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματά τους, να επενδύουν με σύνεση και να χτίζουν μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ασφάλεια, σημειώνει η ΕΚΚ.

Μεταξύ άλλων, βοηθά τους πολίτες να κινούνται με ασφάλεια στο σημερινό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, επιτρέπει τη χρήση εργαλείων, όπως οι ψηφιακές πληρωμές και οι επενδυτικές πλατφόρμες, συμβάλλει στην αποφυγή κινδύνων κυβερνοασφάλειας και στην αναγνώριση απατών, αλλά και στη λήψη σωστών οικονομικών αποφάσεων, τόσο για τις καθημερινές ανάγκες όσο και για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία.

Όπως σημειώνεται στον Οδηγό, η προσωπική χρηματοοικονομική ανεξαρτησία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να διατηρεί το επίπεδο ζωής του μέσω δικών του οικονομικών πόρων, όπως το εισόδημα, οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις, χωρίς να εξαρτάται από τρίτους.

Σε πρακτικό επίπεδο, σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να καλύπτει βασικές ανάγκες, όπως στέγαση, διατροφή, υγεία και μετακινήσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί την ελευθερία να λαμβάνει αποφάσεις που συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες του.

Για παράδειγμα, ένα χρηματοοικονομικά ανεξάρτητο άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει ένα απρόβλεπτο έξοδο χωρίς να δανειστεί, μπορεί να αλλάξει εργασία ή να συνεχίσει σπουδές χωρίς άμεση οικονομική πίεση και να προγραμματίσει μακροπρόθεσμα σημαντικά στάδια της ζωής του, όπως η στήριξη της οικογένειας και η συνταξιοδότηση.

Η ΕΚΚ σημειώνει ότι η χρηματοοικονομική ανεξαρτησία δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο διαχειρίζεται, αποταμιεύει και αξιοποιεί τους πόρους του σε βάθος χρόνου. Βασίζεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που λειτουργούν συμπληρωματικά: σταθερό εισόδημα από εργασία ή άλλες πηγές, προσωπικές αποταμιεύσεις και περιουσιακά στοιχεία, βιώσιμο και διαχειρίσιμο επίπεδο χρέους, συνταξιοδοτικές εισφορές και μελλοντικά δικαιώματα και έλεγχος και συμμετοχή στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

"Το εισόδημα από μόνο του δεν επαρκεί. Χωρίς αποταμιεύσεις ή χωρίς συμμετοχή στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, ένα άτομο μπορεί να βρεθεί οικονομικά εκτεθειμένο και ευάλωτο", αναφέρεται, σημειώνοντας ότι η χρηματοοικονομική ανεξαρτησία καθορίζεται κυρίως από τον βαθμό ελέγχου, ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που διαθέτει το άτομο στη διαχείριση των οικονομικών του..

Η ΕΚΚ σημειώνει, επίσης, ότι η πραγματική χρηματοοικονομική ανεξαρτησία κρίνεται από το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί σε σημαντικά γεγονότα ζωής, όπως η δημιουργία οικογένειας, ένας χωρισμός, μια ασθένεια ή η συνταξιοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημασία της προσωπικής χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας για τις γυναίκες, καθώς ενισχύει την ικανότητά τους να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και να έχουν ίσες ευκαιρίες. Ο έλεγχος των οικονομικών τους πόρων επιτρέπει στις γυναίκες να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις ζωής και παρέχει διέξοδο από μη ασφαλείς ή περιοριστικές καταστάσεις. Επίσης, ενισχύει την ανθεκτικότητα σε όλα τα στάδια της ζωής, αφού οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βιώσουν συχνή ή μακροχρόνια διακοπή στα εισοδήματά τους λόγω ευθυνών φροντίδας, ενώ παράλληλα έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η χρηματοοικονομική ανεξαρτησία συμβάλλει στη σταθερότητα σε κρίσιμες φάσεις, όπως η μητρότητα, ο χωρισμός, το διαζύγιο, η ασθένεια και η συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, μειώνει την οικονομική εξάρτηση. Η πρόσβαση σε προσωπικούς οικονομικούς πόρους μειώνει την εξάρτηση από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και προωθώντας πιο ισορροπημένες σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα επένδυσης στην εκπαίδευση, την εργασία και την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την προσωπική ανάπτυξη και την οικονομική ένταξη.

Σημειώνεται ότι οι άμισθες ευθύνες φροντίδας, όπως η φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες. Οι ευθύνες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε συχνές ή μακροχρόνιες διακοπές στην απασχόληση, χαμηλότερα δια βίου εισοδήματα και μειωμένες συνταξιοδοτικές εισφορές, γεγονός που επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια. Τόσο στην Κύπρο όσο και σε όλη την Ευρώπη, οι γυναίκες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, συνήθως λόγω αυτών των ευθυνών.

Συμπερασματικά, η ΕΚΚ σημειώνει ότι η διατήρηση της χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας απαιτεί προνοητικό σχεδιασμό. Η διασφάλιση συνέχειας στο εισόδημα και στις συνταξιοδοτικές εισφορές, ακόμη και μέσω μερικής απασχόλησης, συμβάλλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, ενώ η δημιουργία προσωπικών αποταμιεύσεων και η σταδιακή διαφοροποίηση των επενδύσεων ενισχύουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Σημειώνεται ότι η προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της ΕΚΚ, καθώς έχει καθοριστική επίδραση στην προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη μακροπρόθεσμη της βιωσιμότητα.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στο: https://shorturl.at/Dm5oU

Πηγή: ΚΥΠΕ