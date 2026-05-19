Ινδικές επιχειρήσεις επιλέγουν την Κύπρο ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά

Την αυξανόμενη παρουσία ινδικών επιχειρήσεων στην Κύπρο και τη στρατηγική στόχευση για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Λευκωσίας–Νέου Δελχί ανέδειξε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνοντας ότι εταιρείες από την Ινδία επιλέγουν ήδη την Κύπρο ως «σημείο εισόδου στην αγορά των 450 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης».

Σε χαιρετισμό του στο Gala Dinner και την τελετή απονομής των 18ων In Business Awards 2026, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τα πρώτα αποτελέσματα από την αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου–Ινδίας είναι ήδη ορατά, μετά και την περσινή επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο.

«Χαίρομαι γιατί, ήδη, τα αποτελέσματα είναι ορατά από σειρά ινδικών επιχειρήσεων που έχουν αποφασίσει να επενδύουν στην Κύπρο και να αξιοποιούν τη χώρα μας ως σημείο εισόδου στην αγορά των 450 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης», είπε.

Όπως σημείωσε, οι ινδικές επιχειρήσεις «προσεγγίζουν» την Κύπρο «ως ένα Ευρωπαϊκό Κόμβο με Διεθνές Αποτύπωμα», λόγω της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι η επικείμενη αποστολή του σε Μουμπάι και Νέο Δελχί έχει «ξεκάθαρο πολιτικό, οικονομικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό», με στόχο το άνοιγμα νέων συνεργασιών στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας και του τουρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

«Στον σχεδιασμό τον δικό μας, η εξωτερική πολιτική είναι άμεσα συνυφασμένη με την εσωτερική πολιτική», είπε, προσθέτοντας ότι αποτελεί «σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας, ασφάλειας και ανάπτυξης για τη χώρα μας».

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις στην περιοχή, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να ενισχύει την αξιοπιστία της.

Όπως ανέφερε, η οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συνεχείς αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνουν, όπως είπε, «την αξιοπιστία και σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε τα θέματα της οικονομίας».

Ο Πρόεδρος υπερασπίστηκε επίσης τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας, δηλώνοντας ότι η Κυβέρνηση «δεν ποινικοποιεί το κέρδος των επιχειρήσεων», καθώς η ανάπτυξη της οικονομίας επιτρέπει επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγορά εργασίας και στις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι η ανεργία βρίσκεται κάτω από το 5%, ενώ προωθείται στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την επέκταση των τεχνικών γυμνασίων από δύο σε τέσσερα από τη νέα σχολική χρονιά, καθώς και αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην αποστήθιση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τέλος και στην προσπάθεια επαναπατρισμού Κυπρίων επαγγελματιών μέσω της εκστρατείας «Minds in Cyprus», σημειώνοντας ότι ήδη φέρνει αποτελέσματα, καθώς «επαναπατρίζονται κυπριακά ταλέντα».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους βραβευθέντες των 18ων In Business Awards 2026, σημειώνοντας ότι τιμώνται άνθρωποι και επιχειρήσεις που «με τη δουλειά, την επιμονή και την τόλμη τους αποτελούν παραδείγματα» για την κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Όπως ανέφερε, οι βραβευθέντες αποτελούν μέρος της «μεγάλης προσπάθειας» για μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία και αποδεικνύουν στην πράξη «τις δυνατότητες και τις προοπτικές της χώρας μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ