Κοίτα μαμά, πόσα καταφέραμε τους τελευταίους μήνες: Η συγκινητική ανάρτηση του Ακύλα για τη μητέρα του

Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι, έγραψε μεταξύ άλλων

Σε μία συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του προχώρησε ο Ακύλας. Ο νεαρός τραγουδιστής που βρέθηκε στη δέκατη θέση της Eurovision με το Ferto έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνη στους στίχους του κομματιού με το οποίο διαγωνίστηκε για λογαριασμό της Ελλάδας.

Έχοντας πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα μοιράστηκε μέσα από τα social media μερικά τρυφερά λόγια για τη μητέρα του. Αφού δημοσίευσε στο Instagram κοινά τους στιγμιότυπα από τότε που ήταν μωρό αλλά και από τους τελευταίους μήνες που είχε επιλεγεί εκπρόσωπος της Ελλάδας, απευθύνθηκε σε αυτήν και ευχήθηκε κανένα παιδί να μη φοβάται να έχει όνειρα. Μία ακόμη ευχή του ήταν να αγαπούν και να στηρίζουν οι γονείς τα παιδιά τους ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουν.

«Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μην τα καταλαβαίνουν στην αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά. 

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

