Ο Έλον Μασκ έχασε τη δικαστική διαμάχη εναντίον της OpenAI

Αρνητικά αποφάσισε το δικαστήριο για την αγωγή που είχε κάνει στην OpenAI ο Έλον Μασκ, καθώς το δικαστήριο στάθηκε στον χρόνο κατάθεσης της.

Με μια ομόφωνη ετυμηγορία, η επιτροπή ενόρκων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνιας αποφάνθηκε τη Δευτέρα κατά του Έλον Μασκ στην αγωγή που είχε ασκήσει εναντίον της OpenAI, της μητρικής εταιρείας του Chatgpt.

Ο Μασκ υποστήριξε πως η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης παρέκκλινε από την αρχική της αποστολή να ωφελεί την ανθρωπότητα, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν φέρει τέτοια ευθύνη, κρίνοντας ότι ο Μασκ είχε ασκήσει την αγωγή του πολύ αργά.

Έντεκα ημέρες εκατέρωθεν επιθέσεων

Η ετυμηγορία ήρθε μετά από 11 ημέρες καταθέσεων και αγορεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων η αξιοπιστία του Μασκ και του επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις. Κάθε μία από τις δύο πλευρές κατηγόρησε την άλλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα χρήματα παρά για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στην τελική αγόρευσή του, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, είπε στους ενόρκους ότι αρκετοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Άλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη και ότι ο Μασκ δεν απάντησε με ένα κατηγορηματικό «ναι» όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης αν ήταν απόλυτα αξιόπιστος.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν βρίσκεται ‌απευθείας ⁠υπό αμφισβήτηση», δήλωσε ο Μόλο. «Αν δεν τον πιστέψετε, δεν μπορούν να κερδίσουν».

Ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI ότι προσπάθησε αθέμιτα να δώσει ευκαιρίες για πλουτισμό σε συγκεκριμένους επενδυτές και ημέτερους και ότι δεν έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε επίσης ότι η Microsoft γνώριζε από την αρχή ότι η OpenAI ενδιαφερόταν περισσότερο για τα χρήματα παρά το κοινό καλό.

Η OpenAI αντέκρουσε ότι ήταν ο Μασκ αυτός που έβλεπε μόνο τα χρήματα και ότι περίμενε πάρα πολύ καιρό για να ισχυριστεί ότι η OpenAI παραβίασε τη συμφωνία ίδρυσής της για την κατασκευή ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το χάρισμα του Μίδα σε ορισμένους τομείς, αλλά όχι στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Γουίλιαμ Σάβιτ, δικηγόρος της OpenAI, στην τελική αγόρευσή του.

Ανταγωνισμοί που φτάνουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια

Η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic και η xAI, και προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η Microsoft έχει δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνεργασία της με την OpenAI, όπως κατέθεσε ένας ανώτερος υπάλληλος της Microsoft.

Η xAI του Μασκ αποτελεί πλέον μέρος της εταιρείας διαστημικών και πυραυλικών πτήσεων SpaceX, η οποία προετοιμάζει μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να ξεπεράσει σε μέγεθος εκείνη της OpenAI.

Οι άνθρωποι, γράφει το Reuters, χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για μια πληθώρα σκοπών, όπως η εκπαίδευση, η αναγνώριση προσώπου, η χρηματοοικονομική συμβουλευτική, η δημοσιογραφία, η νομική έρευνα, οι ιατρικές διαγνώσεις, αλλά και τα επιβλαβή deepfakes. Πολλοί εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στην τεχνολογία αυτή και ανησυχούν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Πηγή: iefimerida.gr