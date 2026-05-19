Στόχος το 2028 το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη – Το Υπουργικό ενέκρινε το σχέδιο για τον «Κρόνο»

Στο στόχο το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οπως δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο η πρώτη απόφαση που θα ληφθεί σήμερα αφορά τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας μας.

«Να θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν το 2011 και 15 χρόνια μετά, σήμερα παίρνουμε, θεωρώ, την πιο σημαντική απόφαση όσον αφορά το στάδιο πλέον της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Σήμερα εγκρίνουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος ΄Κρόνος’, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Πρόκειται για τη σημαντικότατη εξέλιξη στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας μας», σημείωσε.

«Ο στόχος είναι το 2028 να πωληθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Σήμερα εγκρίνουμε όλες τις σχετικές συμφωνίες», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα ενεργειακά, πρόσθεσε, «πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις, σε συνεργασία και με την Εxxon, είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και πολύ σύντομα θα είμαστε σε στάδιο να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα τα επόμενα βήματα».