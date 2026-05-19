Δημοσιογράφοι κατά «κυβέρνησης» στα κατεχόμενα: Απαράδεκτος ο αποκλεισμός από τη συζήτηση για την ελευθεροτυπία

Η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να συζητείται ερήμην των εργαζομένων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η συντεχνία εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen) για το γεγονός ότι οι δημοσιογραφικές οργανώσεις δεν προσκλήθηκαν στη συζήτηση σε «επιτροπή» της «βουλής» για την τροποποίηση της «νομοθεσίας περί ποινικής δικονομίας».

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η συγκεκριμένη ρύθμιση αναπέμφθηκε στη «βουλή» από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, προκειμένου να επανεξεταστεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Basın-Sen, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στις 20 Μαΐου στην «επιτροπή νομικών, πολιτικών υποθέσεων, εξωτερικών σχέσεων και άμυνας», αλλά οι εκπρόσωποι του Τύπου δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν.

Η συντεχνία χαρακτηρίζει τον αποκλεισμό απαράδεκτο, τονίζοντας πως το «νομοσχέδιο» αφορά άμεσα τη δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία, απειλεί τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ με «ποινικές κυρώσεις» και θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση.

Παράλληλα, η Basın-Sen κατηγορεί την «κυβέρνηση» και την «επιτροπή» ότι αγνοούν τις αντιδράσεις, επιλέγοντας την επιβολή αντί του διαλόγου. Χαρακτηρίζει τον παραγκωνισμό των οργανώσεων του Τύπου ως «πολιτική επιλογή» και υπογραμμίζει ότι «η προστασία του τεκμηρίου της αθωότητας δεν επιτυγχάνεται με την ποινικοποίηση του επαγγέλματος».

«Το να ρυθμίζεται η πιθανότητα παραβίασης μιας αρχής δεοντολογίας με την απειλή φυλάκισης, δεν συνάδει με την αντίληψη του δημοκρατικού κράτους δικαίου», αναφέρεται. Καταλήγοντας, η συντεχνία ζητά την επανεξέταση της «νομοθεσίας» με την απαραίτητη συμμετοχή των πραγματικών ενδιαφερόμενων, όπως δημοσιογραφικών ενώσεων, νομικών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας πως η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να συζητείται ερήμην των εργαζομένων.

ΚΥΠΕ