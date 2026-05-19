Αστάθεια στις αγορές, πτώση τιμών πετρελαίου μετά τα μηνύματα Τραμπ για Ιράν

Οι παγκόσμιες μετοχές κινήθηκαν ασταθώς την Τρίτη, ενώ τα ομόλογα σταθεροποιήθηκαν μετά από μια απότομη πτώση, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν και δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τα πυρηνικά, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ανέβαλε μια επίθεση κατά του Ιράν για να δοθεί χρόνος σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, αφού η Τεχεράνη απέστειλε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, αφού είχαν ήδη ανησυχήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση από επίθεση με drone το Σαββατοκύριακο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχώρησαν σχεδόν 2% στα 109,94 δολάρια το βαρέλι λόγω των σχολίων του Τραμπ, ενώ το αμερικανικό αργό μειώθηκε κατά 1,54% στα 106,99 δολάρια το βαρέλι, αν και τα δύο παραμένουν πάνω από 50% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν τον πόλεμο.

Στις αγορές μετοχών, ο ευρύτερος δείκτης MSCI για την Ασία-Ειρηνικό εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε πάνω από 1%. Ο ιαπωνικός Nikkei έχασε 0,3% και ο Kospi της Νότιας Κορέας πάνω από 3%. Ο κινεζικός δείκτης CSI300 υποχώρησε κατά 0,8%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq γύρισαν από τα αρχικά τους κέρδη και κινούνταν 0,5% χαμηλότερα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,3%.

Η κρίσιμη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης θα δοκιμαστεί από τα αποτελέσματα της Nvidia που αναμένονται την Τετάρτη, με τις προσδοκίες να είναι εξαιρετικά υψηλές για την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Η πώληση ομολόγων υποχωρεί

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε να περιοριστεί η έντονη πώληση παγκόσμιων ομολόγων την Τρίτη, αν και παραμένουν ανησυχίες για πιθανό διαρκές πληθωριστικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αναφοράς υποχώρησαν από υψηλό άνω του ενός έτους στο 4,6034% στις ασιατικές συναλλαγές, ενώ η απόδοση των διετών μειώθηκε ελαφρώς στο 4,0674%.

Οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, που είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση, κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα σε όλη την καμπύλη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 αναγνώρισαν τις αυξανόμενες ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τη μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων, καθώς συναντήθηκαν στο Παρίσι.

Οι αγορές πλέον προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες φέτος, καθώς εκτιμάται ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα χρειαστεί να αυστηροποιήσουν τη στάση τους για να αντιμετωπίσουν την επανεμφάνιση του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε λόγω της ζήτησης ως ασφαλές καταφύγιο από την έναρξη του πολέμου και κατέγραψε άνοδο 0,1% στα 158,99 γεν, θέτοντας τους επενδυτές σε επιφυλακή για πιθανή παρέμβαση από το Τόκιο για στήριξη του νομίσματος.

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,17% στα 1,1636 δολάρια, ενώ η στερλίνα σημείωσε πτώση 0,2% στα 1,3408 δολάρια.

Αλλού, η τιμή του χρυσού μειώθηκε κατά 0,5% στα 4.543,26 δολάρια ανά ουγγιά, δεχόμενη πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ