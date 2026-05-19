Η Exxon διαπραγματεύεται νέο τεμάχιο στην κυπριακή ΑΟΖ

Ο αμερικανικός ενεργειακός γίγαντας ExxonMobil ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση ενός νέου τεμαχίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, σύμφωνα με το ενεργειακό περιοδικό MEES. Η Exxon φέρεται να διαπραγματεύεται την απόκτηση του Τεμαχίου 4, προσθέτοντάς το στα δικαιώματά της επί των τεμαχίων 5 και 10. Πρόσφατα δήλωσε εμπορική εκμετάλλευση για το τεμάχιο 10, συνολικού μεγέθους περίπου 7 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf) στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλαύκος, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης 60:40 με την QatarEnergy. Το Τεμάχιο 4 είναι το μοναδικό διαθέσιμο τεμάχιο που γειτνιάζει με τα υφιστάμενα τεμάχια της Exxon και το μόνο για το οποίο μπορεί να διαπραγματευτεί απευθείας εκτός γύρου αδειοδότησης, σημειώνει το MEES.

Η αμερικανο-καταρινή συνεργασία δραστηριοποιείται επίσης σε γειτονικά αιγυπτιακά ύδατα, όπου προγραμματίζονται γεωτρήσεις εντός του έτους. Τυχόν ανακάλυψη εκεί ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια ανάπτυξης των κοιτασμάτων Γλαύκος και Πήγασος, με το MEES να σημειώνει προτίμηση για εξαγωγή του φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα, Eni και TotalEnergies κατέχουν δικαιώματα στα τεμάχια 11 και 6, με το δεύτερο να περιλαμβάνει τα κοιτάσματα Κρόνος (3,1 tcf), Δίας (2, 3 tcf) και Καλυψώ (περίπου 1 tcf). Το σχέδιο της Eni προβλέπει μεταφορά του φυσικού αερίου από το Κρόνος στην Αίγυπτο για υγροποίηση, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό νέων και υφιστάμενων υποδομών. Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) ανεστάλη λόγω διαφωνίας με την κυβέρνηση για ζητήματα ευθύνης που αφορούν ελλείψεις αερίου, υπερβάσεις κόστους ή προβλήματα υποδομών. Σύμφωνα με το MEES, παρότι οι ανησυχίες της Λευκωσίας δεν έχουν επιλυθεί πλήρως, οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία που θα μπορούσε να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.