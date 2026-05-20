Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,76 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,07%

Πτωτικά κινήθηκε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 284,76 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,07%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €780.608,75.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,21 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,13%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σημείωσαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,06% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,12%. Κέρδη κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατά 1,86%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Lordos Hotels (Holdings) με €647.073,95 (τιμή κλεισίματος €1,25 - άνοδος 4,17%), της Τράπεζας Κύπρου με €100.460,57 (τιμή κλεισίματος €9,37 – πτώση 0,05%), της Demetra Holdings με €14.364,26 (τιμή κλεισίματος €1,52 –χωρίς μεταβολή), της Petrolina Holdings με €7.395,02 (τιμή κλεισίματος €1,20 – χωρίς μεταβολή) και της Atlantic Insurance με €4.332,00 (τιμή κλεισίματος €2,50 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 111.

Πηγή: ΚΥΠΕ

