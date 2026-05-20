Επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία ο Χάρης Γεωργιάδης

Την αταλάντευτη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία, παρά το κόστος και τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επαναβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Χάρης Γεωργιάδης, κατά τη σημερινή συνάντησή του με υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών της Φινλανδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Φινλανδός Πρέσβης Mikko Kivikoski, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ανώτερος Διευθυντής για τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, καθώς και η Επικεφαλής της Ομάδας για τα πολιτικά θέματα της Ουκρανίας, Vilma Peltonen. Παρούσα ήταν επίσης η Πρέσβης της Φινλανδίας στην Κύπρο, Päivi Peltokoski.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις υβριδικές απειλές και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Γεωργιάδης «επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ουκρανία παρά το κόστος, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί συλλογική ευθύνη για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις παραβίασής της συνεπεία των αναθεωρητικών πολιτικών οποιουδήποτε κράτους», ενώ συμπλήρωσε ότι «ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας ανέδειξε με σαφή τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την πλευρά του, ο Mikko Kivikoski αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που επέφερε η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στη φινλανδική πολιτική ασφάλειας και άμυνας, σημειώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε τρίτες χώρες για την ασφάλειά της».

Συζήτηση έγινε και για τις υβριδικές απειλές και το μεταναστευτικό, με τον κ. Kivikoski να καταγγέλλει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από τη Ρωσία και τον Χάρη Γεωργιάδη να αναφέρει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση μέσω των κατεχομένων από την Τουρκία, αν και ως αποτέλεσμα της συνδρομής και στήριξης της ΕΕ η ροή τους έχει μειωθεί.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Γεωργιάδης ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, καθώς και για έγκαιρη ευρωπαϊκή αντίδραση και ουσιαστική εφαρμογή της αιρεσιμότητας στις σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ