Διάβημα Αθήνας για συμπεριφορά Ισραηλινού ΥΠΑΜ σε ακτιβιστές της φλοτίλας

Απαράδεκτη και καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζεται στην ανακοίνωση

