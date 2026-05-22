Με κέρδη και εβδομαδιαία κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε αύξηση σε ποσοστό 0,91% ή 2,61 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 289,34 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη της τάξης του 1,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €119,784.39.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,82 μονάδες, καταγράφοντας, επίσης, άνοδο σε ποσοστό 1,48%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 3,24%, της Κύριας Αγοράς 1,44% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,45%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €62,555.3100 (τιμή κλεισίματος €1.5650 – άνοδος 3,30%), της Τράπεζα Κύπρου με €34,240.3000 (τιμή κλεισίματος €9.5950 – πτώση 0,66%), της Logicom με €17,822.5600 (τιμή κλεισίματος €3.0000 –χωρίς μεταβολή), της Woolworth (Cyprus) Properties με €1,941.1400 (τιμή κλεισίματος €0.2320 – πτώση 7,20%) και της Petrolina (Holdings) με €1,383.2600 (τιμή κλεισίματος €1.2200– άνοδος 1,67%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 1 αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 83.

