Διεθνείς προεκτάσεις σε υπόθεση μεταφοράς εμβρύων από την Τύμπου - Από το Ισραήλ ο μεταφορέας, στο μικροσκόπιο κλινική γονιμοποίησης στα κατεχόμενα

Μετά τη «σύλληψη» του άντρα με τα αρχικά Y.M.G στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για απόπειρα μεταφοράς 4 εμβρύων χωρίς άδεια, άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα αρχικά F.Y.G και N.B.T, οι οποίοι χθες τέθηκαν υπό μονοήμερη «κράτηση» και σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Y.M.G συνελήφθη στις 19 Μαΐου ενώ μετέφερε σε 4 διαφορετικές κρυοδεξαμενές 4 ανθρώπινα έμβρυα με την ένδειξη «Life Parcel», χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια. Σύμφωνα με την έρευνα της «αστυνομίας» συνελήφθη στις 20 Μαΐου γυναίκα με τα αρχικά F.Y.G που έδωσε οδηγίες και άντρας με τα αρχικά N.B.T που έδωσε την άδεια για μεταφορά των εμβρύων από την κλινική γονιμοποίησης στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Το «επαρχιακό δικαστήριο» Λευκωσίας δεν ανανέωσε το διάταγμα κράτησης των δύο, αλλά τους άφησε ελεύθερους με εγγύηση. Όμως για τον ύποπτο με τα αρχικά Y.M.G διέταξε την κράτησή του στις κεντρικές φυλακές εν αναμονή της δίκης του στο «ανώτατο ποινικό δικαστήριο», με το σκεπτικό ότι δεν διέθετε «νόμιμο καθεστώς» στο ψευδοκράτος. Κατηγορείται για παραβίαση του «νόμου περί μεταμόσχευσης ανθρώπινων κυττάρων, ιστών και οργάνων», μαζί με τους F.Y.G και N.B.T, οι οποίοι κρίθηκε ότι έδωσαν οδηγίες και άδεια για την εξαγωγή των εμβρύων.

Η ιστοσελίδα Μπουγκιούν Κίπρις γράφει ότι το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Λευκωσία από το οποίο λήφθησαν τα έμβρυα ονομάζεται Vita Altera IVF. Δεν υπάρχουν, σημειώνεται, δημόσια διαθέσιμες πηγές για τον ιδρυτή του κέντρου ενώ ως «υπεύθυνος γιατρός» του κέντρου φέρεται να είναι ο δρ Αλί Ενβέρ Κουρτ που δεν είναι Τ/κ γιατί φέρεται να είναι «προσωρινό μέλος» του τ/κ ιατρικού συλλόγου, κάτι που ισχύει για ξένους, με βάση την έρευνα της Μπουγκιούν Κίπρις.

Το κέντρο, που βρίσκεται σε περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας, παρέχει υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, μικρογονιμοποίησης (ICSI), δωρεάς σπέρματος ωαρίων και εμβρύων, κατάψυξης εμβρύων και γενετικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πρώτος ύποπτος, Y.M.G, που συνελήφθη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου με τα 4 έμβρυα εξακριβώθηκε ότι είναι Ισραηλινός υπήκοος. Αναφέρεται επίσης ως αξιοσημείωτο γεγονός ότι η LifeParcel, το όνομα της οποίας αναγραφόταν στις κρυοδεξαμενές μεταφοράς των εμβρύων, είναι μια διεθνής εταιρεία ταχυμεταφορών εξωσωματικής γονιμοποίησης που ιδρύθηκε από τον Ισραηλινό εμβρυολόγο Aharon Peretz.

ΚΥΠΕ