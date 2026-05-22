Νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου–Ινδίας: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα από το δείπνο των δύο Προέδρων

Επίσημο δείπνο προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στην Ινδία, παρέθεσε στο Προεδρικό Παλάτι, Rashtrapati Bhavan, το βράδυ της Παρασκευής, η Πρόεδρος της Ινδίας, Ντραουπάντι Μούρμου.

Πριν το δείπνο, είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο Προέδρων, παρουσία και των Υπουργών που συνόδευαν τον Πρόεδρο.

Στην πρόποσή του στο δείπνο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε ότι η συνάντησή τους αποτελεί "το πλέον αρμόζον επιστέγασμα μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης και παραγωγικής κρατικής επίσκεψης".

Παρόλο που γεωγραφικά τα δύο κράτη φαίνεται να απέχουν αρκετά, και διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τον πληθυσμό, ο Πρόεδρος είπε ότι "υπάρχει ένα αόρατο νήμα που έχει υφάνει τις χώρες και τους λαούς μας μαζί, συνδέοντάς μας αδιάκοπα εδώ και αιώνες".

Όπως ανέφερε, στην Κύπρο έχουν ανακαλυφθεί ινδικές χάντρες από καρνεόλη, που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού, κάτι που, όπως είπε, μαρτυρεί τους αρχαίους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της ινδικής υποηπείρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Συνέχισε λέγοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ Κύπρου και Ινδίας εδράζονται επίσης σε κοινές ιστορικές εμπειρίες, καθώς σφυρηλατήθηκαν μέσα από κοινούς αγώνες και ενισχύθηκαν από την κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

"Αυτή η κρατική επίσκεψη, η οποία πραγματοποιείται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο και λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβεβαίωσε μόνο τις τεράστιες δυνατότητες της σχέσης μας. Παρείχε επίσης τον χώρο για να την προωθήσουμε ακόμη περισσότερο", υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση των δύο χωρών οικοδομείται πάνω σε στέρεες βάσεις και ένα σαφές όραμα, όπως αποτυπώνεται και στην Κοινή Δήλωση που εξέδωσαν ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό Μόντι νωρίτερα, για την Εφαρμογή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που συμφωνήθηκε πέρσι.

"Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που οι δύο χώρες μας υπέγραψαν σήμερα μια σειρά από Μνημόνια Συναντίληψης, καθώς και έναν οδικό χάρτη για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε στρατηγικούς τομείς", ανέφερε.

Αφού σημείωσε ότι αυτή η εξελισσόμενη εταιρική σχέση βασίζεται στα άλματα προόδου που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο στις σχέσεις ΕΕ–Ινδίας, τα οποία κορυφώθηκαν κατά τον πρώτο μήνα της Κυπριακής Προεδρίας, όταν ανακοινώθηκε η πολιτική συμφωνία για την ολοκλήρωση της ιστορικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τις σχέσεις ΕΕ–Ινδίας, το εμπόριο και τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο του έργου της, καθοδηγούμενη από το όραμά της για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά Ανοιχτή προς τον Κόσμο.

"Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι, σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η σχέση ΕΕ–Ινδίας θα αποτελέσει μία από τις καθοριστικές συνεργασίες του 21ου αιώνα. Μια συνεργασία που μπορεί να συμβάλει στη διαφύλαξη της σταθερότητας, της ανθεκτικότητας, της συνδεσιμότητας και της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Η Κύπρος θα λειτουργήσει ως μια αξιόπιστη και έμπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας", υπογράμμισε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ινδίας για τη διαχρονική στήριξη της χώρας της στο Κυπριακό Ζήτημα, καθώς και για τη στήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ινδίας, είπε ότι η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία δίνει νέα ώθηση στην εταιρική σχέση των δύο χωρών.

"Από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων το 1962, η Ινδία και η Κύπρος στάθηκαν η μία δίπλα στην άλλη. Η διαχρονική μας φιλία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές αξίες, στην εμπιστοσύνη και στην αλληλεγγύη", σημείωσε.

Αναφερθείσα στα αποτελέσματα των επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, είπε ότι αυτά έχουν ενισχύσει περαιτέρω τα θεμέλια της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. "Η αναβάθμιση των σχέσεων Ινδίας–Κύπρου σε επίπεδο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο αυτής της επίσκεψης. Αντικατοπτρίζει πραγματικά την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μας εδώ και δεκαετίες και ανοίγει νέες προοπτικές για την επέκταση της αμοιβαίας συνεργασίας", είπε, αναφέροντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, τα χρηματοοικονομικά, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

"Τον επόμενο χρόνο, θα γιορτάσουμε όλοι την 65η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για να προσθέσουμε νέες διαστάσεις στη σχέση μας. Η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν αναδειχθεί σε ορισμένους από τους πλέον προοδευτικούς τομείς της συνεργασίας μας. Πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η ανανεώσιμη ενέργεια, η πράσινη ενέργεια, το διάστημα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η κυβερνοασφάλεια και η Τεχνητή Νοημοσύνη", υπογράμμισε.

Εξάλλου, η Πρόεδρος Μούρμου είπε ότι Κύπρος και Ινδία μοιράζονται τη δέσμευση προς την πολυμέρεια, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. "Διατηρούμε επίσης παρόμοιες θέσεις σε κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως η διασυνοριακή τρομοκρατία και η μεταρρύθμιση των πολυμερών θεσμών", ανέφερε, ενώ τόνισε ότι η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική ευθύνη. "Εκτιμούμε τον εποικοδομητικό σας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε.

Πρόσθεσε ότι τα επόμενα χρόνια, η Ινδία προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της πολυδιάστατης συνεργασίας της με την Κύπρο. "Είμαι απολύτως βέβαιη ότι, υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία σας, η φιλία μας θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται", είπε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ