Ανοδικά έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 292,17 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,66%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,10 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 1,03%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €289.439,37.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με μεγαλύτερη άνοδο αυτή του δείκτη των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 2,46%, κλείνοντας στις 3.186,81 μονάδες, ακολουθούμενος από τους δείκτες της Κύριας και της Εναλλακτικής Αγοράς, οι οποίοι κατέγραψαν άνοδο 0,75% και 0,71%, κλείνοντας στις 234,01 και 1.958,77 μονάδες αντίστοιχα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, ο οποίος παρουσίασε πτώση 0,51%, κλείνοντας στις 1.901,03 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €114.782,76 (άνοδος 0,22% - τιμή κλεισίματος €9,225), της Demetra Holdings με €82.815,05 (άνοδος 2,51% - τιμή κλεισίματος €1,635), της Λόρδος με €33.600 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €0,2020), της Petrolina με €11.501,14 (άνοδος 1,67% - τιμή κλεισίματος €1,22) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.172,92 (άνοδος 0,40% - τιμή κλεισίματος €1,265).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 166.

Πηγή: ΚΥΠΕ