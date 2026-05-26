Από τη Λεμεσό στο Ρέθυμνο: Μαθητές του Στ’ Δημοτικού Αγίου Νικολάου έζησαν την εμπειρία Erasmus+ και έμαθαν «Beyond Borders»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή κινητικότητα μαθητών και μαθητριών του Διαπιστευμένου Στ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (ΚΒ) – Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το σύνθημα «Learn Beyond Borders!».

Οκτώ μαθητές και μαθήτριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων ταξίδεψαν στο Ρέθυμνο της Κρήτης από τις 11 έως τις 15 Μαΐου 2026, συνοδευόμενοι από τους Βοηθούς Διευθυντές κ. Νίκο Κεραυνό και κ. Θώη Λεωνίδου, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα ομαδικής μάθησης που υλοποιήθηκε στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη βάση των τεσσάρων βασικών προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τη σχολική εκπαίδευση: ένταξη και πολυμορφία, ψηφιακό μετασχηματισμό, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ένταξη και τη συμπερίληψη, μέσα από δράσεις όπως το αθλητικό πρόγραμμα «Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα» και το βιωματικό εργαστήριο «Μωσαϊκό, Ένας Κόσμος», όπου οι μαθητές καλλιέργησαν αξίες όπως η συνεργασία, η αποδοχή και η ενσυναίσθηση.

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα παιδιά δημιούργησαν έναν πρωτότυπο ψηφιακό ταξιδιωτικό οδηγό, ενώ συμμετείχαν στη δράση «Πράσινο και Ψηφιακό Μονοπάτι στον Χρόνο» στο ιστορικό κάστρο της Φορτέτζας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ιστορική γνώση.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές δράσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο μέσω του εργαστηρίου «Zero Waste Snack» και δραστηριοτήτων που προώθησαν τη βιωσιμότητα, την ανακύκλωση και την υπεύθυνη κατανάλωση.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η συμμετοχή των μαθητών στην προσομοίωση του «Young Europeans’ Council», μέσα από την οποία γνώρισαν τις αρχές της δημοκρατίας, της ενεργού πολιτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, ενώ παρουσίασαν στοιχεία της κυπριακής ιστορίας, γεωγραφίας και παράδοσης.

Η εκπαιδευτική κινητικότητα στο Ρέθυμνο αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης και πολιτισμικής ανταλλαγής, δημιουργώντας νέες γέφυρες συνεργασίας και φιλίας ανάμεσα στα δύο σχολεία.

Το σχολείο εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον Διευθυντή του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, κ. Δημήτρη Κοτρώνη, τον εκπαιδευτικό κ. Παντελή Ιωακειμίδη και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και τον άρτιο συντονισμό της δράσης. «Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να εξερευνούμε και να ονειρευόμαστε πέρα από τα σύνορα», είναι το μήνυμα που αφήνει πίσω της η ξεχωριστή αυτή εμπειρία Erasmus+.