Έργα ΣΒΑΚ: Τι λέει ο Δήμος Λεμεσού για τα έργα σε Νίκου Παττίχη, Θέκλας Λυσιώτη και Δικαστήρια

Διευκρινίσεις για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη, Νίκου Παττίχη και στην περιοχή Δικαστηρίων δίνει ο Δήμος Λεμεσού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα έργα αφορούν δύο ξεχωριστές φάσεις και δύο διαφορετικά συμβόλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία ποδηλατολωρίδων και λεωφορειολωρίδων στις παραλιακές αρτηρίες και στον αστικό ιστό της πόλης, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Δήμος Λεμεσού σημειώνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε επανειλημμένα τις προτάσεις του ΣΒΑΚ και έλαβε σχετικές αποφάσεις σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024. Κατά τις συνεδρίες αυτές τέθηκαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί για τη σταδιακή εφαρμογή των λεωφορειολωρίδων στην οδό Νίκου Παττίχη και στην 28ης Οκτωβρίου, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας της πόλης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι θέσεις και οι προϋποθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκαν επίσημα στο Υπουργείο Μεταφορών με επιστολή τον Αύγουστο του 2024.

Ο Δήμος επισημαίνει επίσης ότι η δημιουργία λεωφορειολωρίδας αποκτά ουσιαστικό νόημα μόνο όταν διασφαλίζεται συχνή και αξιόπιστη διέλευση λεωφορείων. Όπως αναφέρεται, «η δημιουργία λεωφορειολωρίδας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με συχνότητες δρομολογίων ανά 40 λεπτά ή ανά ώρα, αλλά απαιτεί πυκνότερα δρομολόγια».

Σε ό,τι αφορά τις οδούς Θέκλας Λυσιώτη και Εμμανουήλ Ροΐδη, ο Δήμος αναφέρει ότι έχουν δημιουργηθεί παρόδιοι χώροι στάθμευσης και ποδηλατολωρίδες, ωστόσο έχουν επισημανθεί συγκεκριμένα ζητήματα σχεδιασμού που χρήζουν βελτίωσης. Ειδική αναφορά γίνεται στην οδό Αναστάση Σιούκρη, στην περιοχή της οδού Γλάδστωνος, καθώς και σε άλλα σημεία που αφορούν τις οδούς Εμμανουήλ Ροΐδη και Θέκλας Λυσιώτη. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ζητήματα στον σχεδιασμό εντοπίστηκαν και σε άλλους δρόμους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, η ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ακολούθως, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οδικού δικτύου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στα συγκεκριμένα έργα δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρομίων και ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Λεμεσού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από τον εργολάβο.