Βουλευτικές Εκλογές: Παρέμβαση Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για την τρίτη κατανομή - «Η Βουλή δεν διόρθωσε τη στρέβλωση εδώ και 45 χρόνια»

Παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο κατανομής των βουλευτικών εδρών έκανε  ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής και Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει όντως πρόβλημα» στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η τρίτη κατανομή.

Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής ξεκαθαρίζει πως το ζήτημα «δεν οφείλεται σε όσα γράφτηκαν αυτές τις μέρες», αλλά συνδέεται με αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις οποίες χαρακτηρίζει «εσφαλμένες».

Όπως εξηγεί, μετά την πρώτη κατανομή των εδρών, τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων κάθε κόμματος αξιοποιούνται για τη δεύτερη κατανομή. Η διαδικασία γίνεται κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες όπου τα κόμματα εμφανίζουν τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη έδρα στη συγκεκριμένη επαρχία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες, ακολουθεί η τρίτη κατανομή. Ωστόσο, επισημαίνει ότι «η λογική λέει» πως στο στάδιο αυτό θα έπρεπε να αφαιρούνται οι ψήφοι που χρησιμοποιήθηκαν ήδη στη δεύτερη κατανομή και να αξιοποιούνται μόνο τα εναπομείναντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

Ο κ. Αιμιλιανίδης αναφέρει ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1981, το Ανώτατο Δικαστήριο, στην υπόθεση Ζαχαριάδης, αποφάσισε πως για σκοπούς της τρίτης κατανομής επαναχρησιμοποιούνται τα υπόλοιπα ψήφων που απομένουν μετά την πρώτη κατανομή.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη ερμηνεία «δεν επηρεάζει προφανώς τις συνολικές έδρες που λαμβάνουν τα κόμματα», ωστόσο «δημιουργεί στρέβλωση ως προς τις επαρχίες στις οποίες έκαστο κόμμα λαμβάνει έδρα στην τρίτη κατανομή».

Ο καθηγητής σημειώνει ακόμη ότι έγινε προσπάθεια ανατροπής της ερμηνείας αυτής στις βουλευτικές εκλογές του 2006, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ομόφωνα την προηγούμενη απόφασή του.

«Πέρασαν 45 χρόνια από τη Ζαχαριάδης, όμως η Βουλή δεν έχει τροποποιήσει έκτοτε τη σχετική διάταξη ώστε να θεραπεύσει τη στρέβλωση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

