Σημαντική αύξηση του ποσοστού ειδικών ICT στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία

Η Κύπρος κατέγραψε το 2025 ποσοστό 4,9% ειδικών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στο σύνολο της απασχόλησης, ποσοστό κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat, το ποσοστό στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια, καθώς το 2016 ανερχόταν στο 2,7%, ενώ παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στο 5,0%. Σε απόλυτους αριθμούς, οι ειδικοί ICT στην Κύπρο ανήλθαν το 2025 σε 24.700 άτομα, έναντι 9.900 το 2016 και 24.200 το 2024.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025 απασχολούνταν 10,45 εκατομμύρια ειδικοί ICT, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 5,0% του συνόλου των εργαζομένων. Όπως αναφέρει η Eurostat, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 1,5 μονάδα σε σύγκριση με το 2015.

Η Eurostat σημειώνει ότι η ισχυρότερη ετήσια αύξηση στον αριθμό ειδικών ICT καταγράφηκε το 2020 με 7,1% και το 2021 με 5,7%, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, με αυξήσεις 4,0% την περίοδο 2022–2023, 4,5% την περίοδο 2023–2024 και 2,6% την περίοδο 2024–2025. Παρά την επιβράδυνση, ο τομέας παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία.

Μεταξύ των κρατών μελών, η Σουηδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ειδικών ICT στο σύνολο της απασχόλησης με 8,9%, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο με 8,7% και τη Φινλανδία με 7,8%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 2,5%, στη Ρουμανία με 2,7% και στην Ιταλία με 3,8%, σύμφωνα με τη Eurostat.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η μεγάλη πλειονότητα των ειδικών ICT στην ΕΕ ήταν άνδρες, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 80,5% του συνόλου το 2025, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν το 19,5%. Σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών μεταξύ των ειδικών ICT καταγράφηκαν στην Τσεχία με 12,9%, στην Ουγγαρία με 15,0% και στη Σλοβακία με 15,5%, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία με 27,8%, στη Λετονία με 25,9% και στη Βουλγαρία με 25,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ