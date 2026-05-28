Λαγκάρντ: Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους

Τα νομισματικά ιδρύματα παγκοσμίως πρέπει να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, δήλωσε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Καμπότζη, η κ. Λαγκάρντ είπε ότι οι κεντρικές τράπεζες στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν να αντλήσουν διδάγματα από εκείνες στις αναδυόμενες αγορές.

Οι ανησυχίες για τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών έχουν αυξηθεί, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε δημόσια πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για να μειώσει τα επιτόκια, επιτιθέμενος στον πρώην επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ, και θέτοντάς τον υπό ποινική έρευνα, η οποία ωστόσο έχει αποσυρθεί στη συνέχεια.

Στην Ευρώπη, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι οι κεντρικές τράπεζες αντιμετωπίζουν μια «ήσυχη διάβρωση» της ανεξαρτησίας τους, καθώς το αυξανόμενο δημόσιο χρέος σημαίνει ότι οι δανειστές έσχατης ανάγκης θα μπορούσαν να δεχθούν πιέσεις να διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά.

Μιλώντας στο συνέδριο, η κ. Λαγκάρντ είπε ότι «το ερώτημα δεν είναι πλέον απλώς πώς να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία» των κεντρικών τραπεζών.

Το ερώτημα «είναι πώς να την προστατεύσουμε αυτή (την ανεξαρτησία) όταν τίθεται σε δοκιμασία», ανέφερε σε ακροατήριο γαλλόφωνων κεντρικών τραπεζιτών από διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και της Δυτικής Αφρικής.

«Πολλές από τις κεντρικές τράπεζες που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα λειτουργούν εδώ και καιρό υπό δομικά πιο δύσκολες συνθήκες», πρόσθεσε η κ. Λαγκάρντ.

«Έχουμε περισσότερα να μάθουμε από την εμπειρία σας παρά από το αντίστροφο», πρόσθεσε.

Η εμπειρία του πετρελαϊκού σοκ και του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970 έδειξε περαιτέρω ότι η ανεξαρτησία είναι «κρίσιμη», ανέφερε η κ. Λαγκάρντ, αναφερόμενη σε ευρήματα που κατέδειξαν ότι οι χώρες με λιγότερο ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη αύξηση των τιμών.

«Αυτά τα στοιχεία υπογράμμισαν την ανάγκη να θωρακιστούν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τον εκλογικό κύκλο», είπε.

«Για να εξυπηρετήσει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, μια κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι αρκετά κοντά στο κράτος - αλλά αρκετά ανεξάρτητη ώστε να αντισταθεί στις πιέσεις της στιγμής», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ