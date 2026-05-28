Μάριος Ταννούσιης, Invest Cyprus: Βροχή επενδύσεων από την Ινδία

Το τεράστιο ενδιαφέρον που επέδειξαν ινδικές επιχειρήσεις για δραστηριοποίηση στην Κύπρο στο πλαίσιο της πρόσφατης επιχειρηματικής αποστολής στην χώρα, αναλύει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσιης.

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, που συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή, επισημαίνει ότι η αποστολή «ίσως να ήταν η καλύτερη εμπορική επιχειρηματική αποστολή που έχει γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό».

Αναφορικά με τους τομείς ενδιαφέροντος των Ινδών, σημειώνει ότι ο τομέας της τεχνολογίας όπως φάνηκε τα τελευταία χρόνια είναι από τους πιο σημαντικούς, όπως επίσης ο τομέας έρευνας και καινοτομίας που συνδέεται με την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια, ο τομέας της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τομέας της υγείας, ο τομέας του τουρισμού όπως επίσης και ο τομέας των χρηματοοικονομικών ή των fintechs όπου ήδη δραστηριοποιούνται κάποιες εταιρείες στην Κύπρο.

Επίσης, πρόσθεσε, μια εταιρεία η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ιδία ενδιαφέρθηκε σημειώνοντας ότι εκπρόσωποί της είναι ήδη στην Κύπρο για να αξιοποιήσουν την ιδέα.

Επίσης στον τομέα του wellness, ανέφερε, μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες της Ινδίας ενδιαφέρθηκε να δημιουργήσει στην Κύπρο έναν ωραίο resort ευεξίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Αναφέρεται επίσης στα εγκαίνια της Eurobank στην Ινδία, σημειώνοντας ότι η τράπεζα «έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βοηθήσει προς αυτήν την στρατηγική κατεύθυνση που είμαστε αυτή τη στιγμή και που φέρνει ήδη αποτελέσματα».

Τέλος, κάνει αναφορά στις προοπτικές που διανοίγονται από τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Διαβάστε τη συνέντευξη του κ. Ταννούσιη στον Πολίτη της Κυριακής