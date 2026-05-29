Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Επικυρώνει ακύρωση προστίμων ΕΠΑ σε εταιρείες πετρελαιοειδών λόγω παράνομης έρευνας

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο με απόφασή του ημερομηνίας 26 Μαΐου 2026, απέρριψε έφεση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), επικυρώνοντας πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε εταιρείες πετρελαιοειδών για πρακτικές καθορισμού τιμών καυσίμων.

Η υπόθεση αφορούσε πολύχρονη έρευνα της ΕΠΑ για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από εταιρείες πετρελαιοειδών. Το 2017 η Επιτροπή είχε επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, κρίνοντας ότι υπήρξαν παράνομες συμφωνίες με πρατηριούχους σχετικά με τις λιανικές τιμές καυσίμων.

Ωστόσο, το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει την απόφαση της ΕΠΑ και η υπόθεση οδηγήθηκε στο Ανώτατο, έπειτα από έφεση της Επιτροπής.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο έκρινε ότι η έρευνα της ΕΠΑ ξεκίνησε με "λανθασμένο και παράνομο τρόπο" και ότι αυτό επηρέασε ολόκληρη τη διαδικασία που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή είχε δώσει στον τότε Πρόεδρό της εξουσία να αποφασίσει ο ίδιος αν και πότε θα γινόταν αιφνίδια έρευνα στις εταιρείες. Όπως αναφέρεται στην απόφαση η αρμοδιότητα αυτή, ωστόσο, ανήκε αποκλειστικά στην ίδια την Επιτροπή και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί.

Το Ανώτατο σημειώνει ότι «η εντολή με βάση τον Νόμο (άρθρο 25 του Ν. 207/1989) ανήκει στην Επιτροπή και όχι στον Πρόεδρο», προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε νομική δυνατότητα για τέτοια εξουσιοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο υλικό που συλλέχθηκε κατά τις αιφνίδιες έρευνες. Η ΕΠΑ υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά στην απόφαση επιβολής προστίμων. Το Δικαστήριο, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε αυτή τη θέση.

Αντίθετα, έκρινε ότι το υλικό φαίνεται να επηρέασε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας, όπως την αποστολή ερωτηματολογίων, την ετοιμασία υπηρεσιακών σημειωμάτων και των εκθέσεων αιτιάσεων.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η διαδικασία παρέμεινε «μολυσμένη», επειδή το αρχικό στάδιο της έρευνας κρίθηκε "προβληματικό και παράνομο".

«Αφού η αφετηρία της διαδικασίας ήταν μολυσματική, μολυσμένη και πλημμελής παραμένει η όλη διαδικασία», αναφέρει το Ανώτατο.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης της ΕΠΑ, επικυρώνοντας την ακύρωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στις εταιρείες πετρελαιοειδών.

Πηγή: ΚΥΠΕ