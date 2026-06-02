Μούδιασμα στο λιανικό εμπόριο- Έριξε ταχύτητα η αύξηση τζίρου τον Απρίλιο

Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,9% τον φετινό Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο η άνοδος ήταν 5,8%

Επιβράδυνση παρουσίασε τον Απρίλιο η αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2026 κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο η ετήσια αύξηση ήταν 7,8%.

Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,9% τον φετινό Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο η άνοδος ήταν 5,8%.

Οι μεταβολές οικονομική δραστηριότητα

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη όγκου, σημείωσε τον Απρίλιο η οικονομική δραστηριότητα που αφορά τον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων φθάνοντας στο 17,7% σε σχέση με 35,3% που ήταν η ετήσια άνοδος τον Μάρτιο.

Αυξημένες κατά 11,7% από 12,8%  τον Μάρτιο ήταν και οι εργασίες άλλου οικιακού εξοπλισμού (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά).

Αύξηση 11,2% σημειώθηκε στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας  (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια). Τον Μάρτιο η αύξηση ήταν 9,8%.

Άνοδος 3,8% σημειώθηκε και στον τζίρο που αφορά ενδύματα και υποδήματα. Τον Μάρτιο είχε σημειωθεί μείωση 0,8%.

Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη, καλλυντικά, η αύξηση έπεσε στο 1,8% από 8,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 8,2% σημείωσε η κατηγορία «λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη». Τον Μάρτιο η μείωση ήταν 9,7%.

Μείωση 3,6% σημειώθηκε και στα καύσιμα κίνησης έναντι ετήσιας αύξηση 9,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τετράμηνο 2026

Το τετράμηνο του 2026, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σημείωσε άνοδο 6,4% και ο Δείκτης Όγκου 5,5%.

 

