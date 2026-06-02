Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 3% το πρώτο τρίμηνο- Η συνεισφορά ανά κλάδο

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Το σύνολο του ΑΕΠ ανέρχεται σε €7,8 δισ.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες» και «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες».

Η συνεισφορά του κλάδου «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο˙ Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών, Μεταφορά και Αποθήκευση, Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» ανέρχεται σε €1,6 δισ.

Συνεισφορά €1,2 δισ. έχει και ο κλάδος «Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα· Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση; Εκπαίδευση Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα» και €918,7 εκατ. ο τομέας «Ενημέρωση και Επικοινωνία».

Η «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» συνεισφέρει €686,6 εκατ. στο ΑΕΠ και οι «Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες; Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες» €678,3 εκατ.

Οι «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», συμβάλουν στο ΑΕΠ κατά €627,9 εκατ.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε πραγματικούς όρους και διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες ημέρες, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

