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| Οικονομία

Ακίνητα: 1.723 πωλήσεις τον Μάιο, απότομη επιβράδυνση στην ετήσια αύξηση

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Oι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά μόλις 5% τον φετινό Μάιο φθάνοντας στα 1723 τεμάχια από 1644 τον Μάιο του 2025. Τον Απρίλιο η ετήσια αύξηση ήταν 15%

Σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε τον Μάιο του 2026 η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η επιβράδυνση στην αύξηση των πωλ...

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