Προτάσεις ΑΚΕΛ για την ακρίβεια

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ακρίβειας σε βασικά αγαθά, ηλεκτρισμό και καύσιμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ.

Ο πληθωρισμός στην Κύπρο ξεπέρασε ήδη τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, προσθέτει. Την ίδια στιγμή, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Σύμφωνα με το κόμμα, απαιτείται αμέσως η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης ώστε η κοινωνία να μπορέσει να αντέξει τις επερχόμενες ασφυκτικές πιέσεις.

Για το ΑΚΕΛ προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής με συγκεκριμένες προτάσεις:

· Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%.

· Διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων της ΑΗΚ και αυτόματη ένταξη των δικαιούχων.

· Κλιμακωτή επιδότηση της αύξησης του κόστους ηλεκτρισμού.

· Τερματισμό του παραλογισμού της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.

· Παράλληλα, χρειάζεται έγκαιρος σχεδιασμός για προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενόψει πιθανών αυξήσεων στα επιτόκια.

Όπως τονίζεται, το ΑΚΕΛ θα σταθεί μαζί με την κοινωνία και μετεκλογικά, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις στη Βουλή, ώστε να υπάρξει πραγματική στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής.