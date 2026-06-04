Επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ ζητά από Κύπρο η ΕΕ

Συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές [οδηγία (ΕΕ) 2023/2413] όσον αφορά την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Η αναθεωρημένη οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 άρχισε να ισχύει τον Νοέμβριο του 2023 και ορισμένες διατάξεις έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως την 1η Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται μέτρα για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης τόσο για έργα ανανεώσιμης ενέργειας όσο και για τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση της πρόσθετης δυναμικότητας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιλαμβάνονται επίσης σαφείς προθεσμίες για τις διαδικασίες αδειοδότησης που στοχεύουν σε συγκεκριμένες τεχνολογίες ή σε συγκεκριμένα είδη έργων, η ενίσχυση του ρόλου του ενιαίου σημείου επαφής για τις αιτήσεις και η παραδοχή ότι τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας και οι σχετικές υποδομές δικτύου είναι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 26 κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τον Φεβρουάριο του 2025 η Κύπρος έλαβε αιτιολογημένη γνώμη λόγω της πλήρους μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, δεδομένου ότι η χώρα δεν είχε κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο.

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τόσο τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που κοινοποιήθηκαν στη συνέχεια όσο και τις εξηγήσεις που παρείχε η Κύπρος στον κοινοποιηθέντα πίνακα αντιστοιχίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κράτος μέλος δεν έχει μεταφέρει ακόμη πλήρως την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Κύπρο συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, αναφέροντας τις συγκεκριμένες διατάξεις που θεωρεί ότι δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

ΚανονισμΌς ReFuelEU Aviation

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί επίσης το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να θεσπίσουν εθνικά καθεστώτα κυρώσεων δυνάμει του κανονισμού ReFuelEU Aviation.

Το πλαίσιο ReFuelEU Aviation παρέχει μακροπρόθεσμη κανονιστική ασφάλεια για την αύξηση της παραγωγής και της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ReFuelEU Aviation, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους προμηθευτές αεροπορικών καυσίμων, στους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και στους ενωσιακούς φορείς διαχείρισης αερολιμένων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή τους.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Επιτροπής προς τις αρχές των κρατών μελών, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία δεν υπέβαλαν τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, όπως απαιτείται από τον κανονισμό.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.