ΕΕ: Πίεση από 11 χώρες για αυστηρότερους περιορισμούς στις βίζες Ρώσων τουριστών

Έντεκα ευρωπαϊκές χώρες ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις βίζες των Ρώσων πολιτών, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές πρακτικές υπονομεύουν την κοινή στάση της ΕΕ απέναντι στη Μόσχα.

Συνασπισμός εννέα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Ισλανδία και τη Νορβηγία, εντείνει τις πιέσεις για αυστηροποίηση των όρων χορήγησης βίζας σε Ρώσους τουρίστες, καθώς εισερχόμαστε στη θερινή τουριστική περίοδος.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η Σουηδία, με τη στήριξη της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας και της Πολωνίας.

Οι έντεκα χώρες υπέγραψαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κοινή επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάγκνους Μπρούνερ.

«Αυτό που θέλω να πετύχω είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν θέλω άλλα σαββατοκύριακα για ψώνια. Δεν θέλω άλλα πολυτελή ταξίδια στην Ευρώπη την ώρα που οι Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Σουηδίας, Γιόχαν Φόρσελ.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων βίζας από Ρώσους πολίτες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις χώρες που υπογράφουν το κείμενο, η εφαρμογή των οδηγιών αυτών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών. «Η άνιση εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών από τα κράτη-μέλη αφήνει πολλά περιθώρια βελτίωσης, καθώς στερείται τόσο αλληλεγγύης όσο και συνέπειας. Παράλληλα, ενδέχεται να τοποθετεί τα κράτη-μέλη σε άνισες οικονομικές θέσεις», αναφέρεται στην επιστολή.

Οι έντεκα χώρες υποστηρίζουν ότι αυτή η κατακερματισμένη προσέγγιση αποδυναμώνει την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την αποφασιστικότητα του μπλοκ απέναντι στη Ρωσία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οι διαφορετικές πρακτικές χορήγησης βίζας μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους ασφαλείας για ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν, ιδιαίτερα λόγω της μετακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτικών.

Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, η επιστολή επικαλείται στοιχεία του Schengen Barometer που δείχνουν σταθερή αύξηση του αριθμού των θεωρήσεων εισόδου που εκδόθηκαν σε Ρώσους πολίτες την περίοδο 2023-2025.

Η Γαλλία εξέδωσε τον μεγαλύτερο αριθμό θεωρήσεων το 2025, με σχεδόν 180.000 βίζες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία με περίπου 160.000 θεωρήσεις, ενώ ακολούθησε η Ισπανία ακολούθησε με σχεδόν 100.000 βίζες.

Το ζήτημα τέθηκε και στην υπουργική συνόδου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια απόφαση.

Πηγή: newmoney.gr