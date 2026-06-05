Ξεκαθαρίζει ο Μουσιούττας: Δεν μπορεί να αυξηθούν οι κατώτατες συντάξεις κατά 125%

Το ζήτημα της αύξησης της κατώτατης σύνταξης, θα πρέπει να αφεθεί εκτός δημόσιας συζήτησης, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Μιλώντας στο «Πρωινό Δρομολόγιο», ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, τόνισε, δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα, να αυξηθεί κατά 125%, στα 1088 ευρώ, όπως προτείνεται.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, υπογράμμισε.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, μέχρι το τέλος Ιουνίου, επανέλαβε, θα προωθηθεί η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, πριν από τη διακοπή των εργασιών της για τις θερινές διακοπές. Πρόθεση είναι η έναρξη κύκλου ενημερωτικών επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Απώτερος σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι η οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή πριν από το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πηγή: ΡΙΚ