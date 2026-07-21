«Αργυρό» Κύπρου στη μείωση του δημόσιου χρέους- Έπεσε στο 54,6% του ΑΕΠ

Τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια μείωση του δημόσιου χρέους της πέτυχε το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου μειώθηκε στα €20 δισ. από €20,1 δισ. το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και €21,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος μειώθηκε στο 54,6% από 55% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 61,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, δεκαεννέα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 και οκτώ κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Φινλανδία (+5,5 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+4,8 ), την Πολωνία (+4,5), τη Ρουμανία (+4,3 ), τη Γαλλία (+4,0 ), το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο (και οι δύο +3,1 ).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-9,4 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (-7,4 ), τη Σλοβενία ​​(-4,8 ), την Πορτογαλία (-3,9 ), τη Δανία (-2,4) και την Ισπανία (-1,7 ).

Ελλάδα, Ιταλία με το μεγαλύτερο χρέος

Οι υψηλότεροι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (143,5%), την Ιταλία (138,9%), τη Γαλλία (117,6%), το Βέλγιο (109,1%) και την Ισπανία (101,6%).

Αντίθετα, το χαμηλότερο δημόσιο χρέος έχει η Εσθονία (25,2%), Δανία (26,8%), Βουλγαρία (28,5%) και Λουξεμβούργο (29,2%).

Τριμηνιαία μεταβολή

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, δεκαεπτά κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, οκτώ κατέγραψαν μείωση και ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στη Λετονία και την Τσεχία.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+3,1 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία (+2,9 ), το Λουξεμβούργο (+2,8 ), την Ιρλανδία (+2,2), την Κροατία (+2,1), την Αυστρία (+2,0 ), τη Γαλλία και την Πολωνία (και οι δύο +1,9 ) και την Ιταλία (+1,8 ).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,6 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (-1,3 ), την Ολλανδία (-1,0 ) και τη Σλοβενία ​​(-0,9 ).

ΕΕ, Ευρωζώνη

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, ο δείκτης του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στην ευρωζώνη (διαμορφώθηκε στο 88,9%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 87,7% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025. Στην ΕΕ, ο δείκτης αυξήθηκε επίσης από 81,8% σε 82,9%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε τόσο στην ευρωζώνη (από 87,2% σε 88,9%) όσο και στην ΕΕ (από 81,4% σε 82,9%).

Πλεόνασμα €567 εκατ.

Την ίδια ώρα, στοιχεία [GC1] που επίσης δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, δείχνουν ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κύπρου διαμορφώθηκε στο 4,4% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 5% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €567,1 εκατ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €600,6 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Έλλειμμα σε ΕΕ και ευρωζώνη

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 3,1% στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ. Το προηγούμενο τρίμηνο, το έλλειμμα ήταν 3,2% στην ευρωζώνη και 3,4% στην ΕΕ.