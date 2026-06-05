Ευρωπαϊκή οδηγία φέρνει ανατροπές στις προσλήψεις: Υποχρεωτική η αποκάλυψη των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη εργασίας

Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφάνεια των αποδοχών τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο την ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών και τη βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις μισθολογικών διακρίσεων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ έως τις 7 Ιουνίου 2026 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με την Οδηγία για τη Διαφάνεια των Αμοιβών, ενημερώνοντας την Κομισιόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Κομισιόν, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, οι νέοι κανόνες προβλέπουν αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας για τους εργοδότες ήδη από το στάδιο της πρόσληψης, καθώς θα πρέπει να ενημερώνουν τους υποψηφίους για τον αρχικό μισθό ή το εύρος αποδοχών πριν τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται η αναζήτηση πληροφοριών για τον προηγούμενο μισθό των υποψηφίων.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, για το επίπεδο της ατομικής τους αμοιβής, καθώς και για τα μέσα επίπεδα αποδοχών ανά φύλο για εργαζόμενους που εκτελούν ίδια ή ίσης αξίας εργασία. Για επιχειρήσεις με τουλάχιστον 100 εργαζομένους προβλέπεται επίσης υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται μισθολογικό χάσμα τουλάχιστον 5% που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, οι εργοδότες θα καλούνται να προχωρούν σε αξιολόγηση αποδοχών. Όπως αναφέρεται, οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης τις διαδικασίες λογοδοσίας, καθώς οι εργοδότες θα πρέπει να αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη μισθολογικών διακρίσεων όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις διαφάνειας, ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κυρώσεις για παραβιάσεις της αρχής της ίσης αμοιβής.

Η Οδηγία προβλέπει ακόμη ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί διακρίσεις στις αποδοχές λόγω φύλου θα μπορούν να διεκδικούν αποζημίωση, ενώ οι φορείς ισότητας και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα έχουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπούν σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για ίδια ή ίσης αξίας εργασία, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957. Όπως επισημαίνεται, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ ανέρχεται στο 11,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ