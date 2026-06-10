Μουσιούττας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη τις αγορές εργασίας και τις κοινωνίες

Tην Ολομέλεια της 114ης Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) στη Γενεύη χαιρέτισε σήμερα, Τετάρτη o Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, ως επικεφαλής τριμερούς αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, στην παρέμβασή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της εργασίας και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη τις αγορές εργασίας και τις κοινωνίες, τονίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και να συμβάλλει σε μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι το μέλλον της εργασίας δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά εξαρτάται από τις πολιτικές επιλογές, τα ρυθμιστικά πλαίσια και τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο.

Προστίθεται ότι αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι η Κύπρος έχει θέσει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα το μέλλον της εργασίας, την ποιοτική απασχόληση και τις δεξιότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στα εργασιακά δικαιώματα και στην ποιότητα της εργασίας, ενώ στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας, στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Μαρτίου 2026.

Συμπληρώνεται ότι ο Υπουργός Εργασίας ανέδειξε επίσης τις θετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας και αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο ιστορικά υψηλό 81,3% το 2025, ενώ η ανεργία μειώθηκε στο 4,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων και της κοινωνικής προστασίας μέσω της εφαρμογής του εθνικού κατώτατου μισθού, της ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων και στοχευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Κλείνοντας, ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας για τη διαχείριση των μετασχηματισμών που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον της εργασίας, αλλά και το μέλλον των κοινωνιών μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ