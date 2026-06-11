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| Οικονομία

Απόδοση ΑΤΑ σε όλους διά νόμου ζητεί η Ισότητα

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«Είναι αναγκαία συνθήκη για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, για την προστασία του πραγματικού μισθού όλων ανεξαιρέτως», τονίζει

Η ΑΤΑ πρέπει να κατοχυρωθεί με νόμο — και στο ίδιο το Σύνταγμα — ώστε να αποδίδεται σε έκαστο εργαζόμενο, και όχι μόνο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους καλυπτόμενους από συλλογικές συμβάσεις, αναφέρει η συντεχνία Ισότητα, σημειώνοντας ότι «είναι αναγκαία συνθήκη για την ίση μεταχείριση των εργαζομένων, για την προστασία του πραγματικού μισθού όλων ανεξαιρέτως». 

Σε ανακοίνωσή της, η Ισότητα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι διεκδικεί έκτακτη αναπροσαρμογή την 1η Ιουλίου 2026, υπολογισμένη στην πραγματική αύξηση του ΔΤΚ του α΄ εξαμήνου 2026, "ώστε να κλείσει τώρα η 'νεκρή ζώνη'". Διεκδικεί, επίσης, αναδρομική αποζημίωση της απώλειας αγοραστικής δύναμης που ήδη συντελείται από την 1η Ιανουαρίου 2026, και για όσο διάστημα αυτή διαρκέσει, καθώς και κατάργηση του πλαφόν 4%. 

Στα αιτήματα της Ισότητας περιλαμβάνονται, ακόμη, η επαναφορά της εξαμηνιαίας απόδοσης, όπως ίσχυε από το 1977 μέχρι το 2013, η θεσμοθετημένη συμμετοχή της Ισότητας σε κάθε διαβούλευση που δεσμεύει τους εργαζομένους, καθώς και η δημοσιοποίηση των πρακτικών και των μελετών που τέθηκαν ενώπιον των μερών πριν από τις 13/11/2025.

«Στις 13 Νοεμβρίου 2025, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ υπέγραψαν με ΟΕΒ και ΚΕΒΕ την ’Καταρχήν Μόνιμη Συμφωνία για την ΑΤΑ’ και την πανηγύρισαν ως ιστορική κατάκτηση. Η Ισότητα αποκλείστηκε από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης, όπως αποκλείστηκε και από την πανσυνδικαλιστική συνεργασία», σημειώνει.

«Η ΑΤΑ υπήρξε επί δεκαετίες αυτόματη, έγκαιρη και πλήρης προστασία του πραγματικού μισθού — όχι λογιστική άσκηση πάνω στο μηδέν. Εκεί πρέπει να την επαναφέρουμε: για όλους, με νόμο», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

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