Φορολογική συμφωνία Κύπρου, Χονγκ Κονγκ

Υπογράφηκε σήμερα στο Χονγκ Κονγκ, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Σύμβαση υπόγραψε η Πρέσβης της Δημοκρατίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας Κούλα Σοφιανού, την οποία συνόδευε ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Χονγκ Κονγκ Δρ. Harindarpal Singh Banga και εκ μέρους της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας τη Σύμβαση υπόγραψε ο Christopher Hui, Γραμματέας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Θησαυροφυλακίου του Χονγκ Κονγκ.

Η Σύμβαση δημιουργεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο πλαίσιο φορολογικής συνεργασίας το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενισχύσει τη ροή επενδύσεων αλλά και των εμπορικών συναλλαγών.

Περαιτέρω θα συμβάλει στη μείωση του συνολικού βάρους ενθαρρύνοντας τις βιώσιμες επενδύσεις, χωρίς να δημιουργούνται ευκαιρίες για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, διασφαλίζοντας νομική βεβαιότητα.

Μέσω της διακρατικής σύμβασης διασφαλίζεται σαφής φορολογικός χειρισμός των συναλλαγών μεταξύ των δυο δικαιοδοσιών παρέχοντας βεβαιότητα και σταθερότητα στους επενδυτές. Η Σύμβαση προβλέπει την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών καθώς και τη διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Όπως τονίζεται, η υπογραφή της υπό αναφορά Σύμβασης αντανακλά τη σημασία που αποδίδεται από την Κυβέρνηση, στην ανάπτυξη ισχυρών οικονομικών και πολιτικών δεσμών με διεθνή χρηματοοικονομικά και εμπορικά κέντρα ειδικά με εταίρους όπως το Χονγκ Κονγκ, ενισχύοντας τις προοπτικές συνεργασίας σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.